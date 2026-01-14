Пошлины привели к рекордным инвестициям — Трамп заявил о победе над инфляцией в США
Выступая в Детройтском экономическом клубе Дональд Трамп сообщил о самом сильном и быстром экономическом подъеме в истории США, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NDTV.
Глава Белого дома сообщил, что при его администрации наблюдается взрывной рост, повышение производительности, увеличение инвестиций, рост доходов, победа над инфляцией. Высокие пошлины на импортные товары, особенно на автомобили, привели к рекордному росту инвестиций и повышению зарплат во всех отраслях.
— Американские автопроизводители сейчас получают более 70 млрд долларов новых инвестиций, и большая часть этих денег поступает прямо сюда, в автомобильную столицу мира — Детройт, — сообщил Дональд Трамп.
О тарифной политике, Трамп заявил, что она принесла существенную финансовую выгоду.
— Она принесла сотни миллиардов долларов в казну Соединенных Штатов, помогла сдержать инфляцию и сократить дефицит федерального бюджета на ошеломляющие 27%, и это только за короткий период времени, — заявил президент США.
Трамп подчеркнул, что все прогнозы критиков относительно тарифной политики не оправдались.
— Факты убедительно доказывают, что тарифы платят не американские потребители. Их платят иностранные государства и посредники. В очередной раз так называемые «эксперты» оказались на 100% неправы, а Трамп был прав, — отметил глава Белого дома.
Трамп заявил, что он выполнил свои предвыборные обещания.
— За последние 12 месяцев я сдержал почти все обещания, которые дал вам здесь в 2024 году. Я предоставил вам самое масштабное снижение налогов в американской истории, — добавил Дональд Трамп.
Критикуя администрацию Байдена, Трамп заявил, что его администрация резко сократила торговый дисбаланс Америки.
— При Байдене у нас был самый большой торговый дефицит за всю историю, мы теряли более 1 трлн долларов каждый год. Мы сократили этот огромный торговый дефицит за короткий промежуток времени на 62%, — отметил президент США.
Об иностранных инвестициях, Трамп сообщил, что «За четыре года правления Байдена они привлекли в США менее 1 трлн долларов новых инвестиций. Менее чем за год я обеспечил привлечение более 18 трлн долларов со всего мира — это рекордный показатель для любой страны».
Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп предупредил республиканцев: если они не сохранят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в этом году, демократы снова объявят ему импичмент.