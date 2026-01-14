Пошлины привели к рекордным инвестициям — Трамп заявил о победе над инфляцией в США

Глава Белого дома сообщил, что при его администрации наблюдается взрывной рост, повышение производительности, увеличение инвестиций, рост доходов, победа над инфляцией. Высокие пошлины на импортные товары, особенно на автомобили, привели к рекордному росту инвестиций и повышению зарплат во всех отраслях.

— Американские автопроизводители сейчас получают более 70 млрд долларов новых инвестиций, и большая часть этих денег поступает прямо сюда, в автомобильную столицу мира — Детройт, — сообщил Дональд Трамп.

О тарифной политике, Трамп заявил, что она принесла существенную финансовую выгоду.

— Она принесла сотни миллиардов долларов в казну Соединенных Штатов, помогла сдержать инфляцию и сократить дефицит федерального бюджета на ошеломляющие 27%, и это только за короткий период времени, — заявил президент США.

Трамп подчеркнул, что все прогнозы критиков относительно тарифной политики не оправдались.

— Факты убедительно доказывают, что тарифы платят не американские потребители. Их платят иностранные государства и посредники. В очередной раз так называемые «эксперты» оказались на 100% неправы, а Трамп был прав, — отметил глава Белого дома.

Трамп заявил, что он выполнил свои предвыборные обещания.

— За последние 12 месяцев я сдержал почти все обещания, которые дал вам здесь в 2024 году. Я предоставил вам самое масштабное снижение налогов в американской истории, — добавил Дональд Трамп.

Критикуя администрацию Байдена, Трамп заявил, что его администрация резко сократила торговый дисбаланс Америки.

— При Байдене у нас был самый большой торговый дефицит за всю историю, мы теряли более 1 трлн долларов каждый год. Мы сократили этот огромный торговый дефицит за короткий промежуток времени на 62%, — отметил президент США.

Об иностранных инвестициях, Трамп сообщил, что «За четыре года правления Байдена они привлекли в США менее 1 трлн долларов новых инвестиций. Менее чем за год я обеспечил привлечение более 18 трлн долларов со всего мира — это рекордный показатель для любой страны».

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп предупредил республиканцев: если они не сохранят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в этом году, демократы снова объявят ему импичмент.