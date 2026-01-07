Если республиканцы не одержат победу, президента США подвергнут импичменту – Трамп

— Вы должны победить на промежуточных выборах, потому что, если мы не победим на промежуточных выборах, они просто найдут повод для моего импичмента. Меня подвергнут импичменту, — сообщил Дональд Трамп в своей речи на политическом саммите республиканцев в Палате представителей.

Все члены Палаты представителей и треть сенаторов будут переизбираться в ноябре, и это может определить, смогут ли республиканцы продолжать реализовывать свою программу в последние два года второго президентского срока Трампа.

После американской операции в Венесуэле по задержанию президента Николаса Мадуро член Палаты представителей Максин Уотерс, демократ от штата Калифорния, заявила, что действия Трампа могут стать основанием для импичмента.

— Сегодня многие демократы, что вполне объяснимо, задаются вопросом, возможен ли импичмент в нынешних политических реалиях. Я пересматриваю свою точку зрения. Даже если республиканцы откажутся действовать, демократы не могут молчать или бездействовать перед лицом столь радикальных действий со стороны этой администрации, — заявила Максин Уотерс.

Трамп — единственный президент, которому дважды объявляли импичмент в Палате представителей в 2019 и 2021 годах. Сторонникам этого шага в Сенате не хватило двух третей голосов, чтобы признать его виновным в обоих случаях.

Президент США неоднократно заявлял о своей невиновности и пытался представить импичмент как политически мотивированную атаку.

Ранее сообщалось, что демократы США высказываются об импичменте Трампу.