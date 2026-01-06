Демократы США высказываются об импичменте Трампу

После того, как администрация Трампа нанесла удары в Каракасе и захватила президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, ряд политиков призвали к возбуждению уголовного дела против Трампа.

— Многие американцы проснулись с болезненным чувством дежавю. Под видом свободы, администрация милитаристов лгала, чтобы оправдать вторжение, и втягивает нас в незаконную, бесконечную войну, чтобы добывать ресурсы и приумножать свое богатство. Мы должны принять резолюцию о военных полномочиях конгрессмена Ильхан Омар, которая подтверждает полномочия Конгресса, и Трампу должен быть объявлен импичмент, — написала в X член Палаты представителей Делия Рамирес, демократ от штата Иллинойс.

Рамирес имела в виду резолюцию, инициированную членом Палаты представителей Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота), направленную на то, чтобы помешать Трампу осуществить военные действия против Венесуэлы, сообщает FOX News.

Тем временем конгрессмен Дэн Голдман, представляющий Нью-Йорк в Палате представителей, раскритиковал Трампа за то, что тот обошел Конгресс, начав, по его словам, «войну» с Венесуэлой, и заявил, что администрация не предоставила законодателям «никакого удовлетворительного объяснения».

— Это нарушение Конституции Соединенных Штатов является основанием для импичмента. Я призываю своих коллег-республиканцев в Палате представителей наконец присоединиться к демократам и подтвердить полномочия Конгресса, привлекая президента к ответственности за это грубое нарушение Конституции, — заявил Дэн Голдман в своем заявлении.

Член палаты представителей Эйприл МакКлейн Делани, демократ от штата Мэриленд, не упомянула Трампа по имени, но написала в социальной сети: «Давайте внесем ясность: вторжение и управление другой страной без объявления Конгрессом войны является основанием для импичмента. Целесообразность импичмента как наилучшей стратегии для прекращения этого беззакония — это тактическое решение, которое наша фракция должна серьезно обсудить».

Кандидат в губернаторы Калифорнии, конгрессмен Эрик Суолвелл (демократ), не исключил возможности поддержки импичмента Трампа.

Высказались и кандидаты от прогрессивной партии в Палату представителей, в том числе, баллотирующаяся на вакантное место.

— Я требую, чтобы Конгресс воспользовался своей властью, прекратил этот конфликт и объявил импичмент этому президенту-военному преступнику, — написала кандидат в Палату представителей от Иллинойса Кэт Абугазалех в приложении Bluesky.

Республиканцы и демократы в большинстве своем резко разделились во мнениях относительно операции в Венесуэле.

Демократы обвинили Трампа в нарушении законов США с целью осуществления незаконного вторжения в суверенную страну.

Между тем ведущие законодатели от Республиканской партии утверждают, что не было необходимости уведомлять Конгресс до того, что они назвали правоохранительной операцией, а не военной.

Ранее сообщалось, что посол США в ООН Майк Уолтц выступил в защиту американских военных действий в Венесуэле во время экстренного заседания в Совете Безопасности ООН.