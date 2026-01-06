В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле
В Нью-Йорке прошло экстренное заседание, посвященное задержанию Соединенными Штатами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.
Выступление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, зачитал его заместитель по политическим вопросам Розмари ДиКарло в Совете Безопасности, сообщает ООН.
— Я глубоко обеспокоен возможной эскалацией нестабильности в стране, потенциальным влиянием на регион и прецедентом, который может быть создан в отношениях между государствами — говорится в заявлении.
Была подчеркнута необходимость полного соблюдения всеми международного права, в том числе Устава ООН, который служит основой для поддержания международного мира и безопасности.
— Я по-прежнему глубоко обеспокоен тем, что в ходе военных действий 3 января не были соблюдены нормы международного права, — сообщается в выступлении Генерального секретаря ООН.
Отмечено, что в Уставе закреплен запрет на угрозу силой или ее применение против территориальной целостности или политической независимости любого государства.
Генеральный секретарь ООН призвал все заинтересованные стороны в Венесуэле к участию во всеобъемлющем демократическом диалоге, в котором все слои общества смогут определить свое будущее «это подразумевает полное соблюдение прав человека, верховенство закона и суверенную волю венесуэльского народа».
Также Генеральный секретарь ООН призвал «соседей Венесуэлы и международное сообщество в целом действовать в духе солидарности и в соответствии с принципами, законами и правилами, призванными способствовать мирному сосуществованию».
— Сила закона должна восторжествовать. Международное право содержит инструменты для решения таких проблем, как незаконный оборот наркотиков, споры о ресурсах и нарушения прав человека. Это тот путь, по которому нам нужно идти, — говорится в заявлении.
Посол США в ООН Майк Уолтц выступил в защиту американских военных действий в Венесуэле во время экстренного заседания в ООН, передает CBS News.
— Мы не ведем войну против Венесуэлы или ее народа. Мы не оккупируем страну. Это была операция правоохранительных органов в рамках законных обвинений, которые выдвигались на протяжении десятилетий. Соединенные Штаты арестовали наркоторговца, который теперь предстанет перед судом в США в соответствии с законом за преступления, совершенные им против нашего народа за 15 лет, — заявил посол США в ООН Майк Уолтц.
Россия и Китай решительно осудили действия США в Венесуэле на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, призвав немедленно освободить свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену из-под стражи в США, сообщает WSJ.
— Нет и не может быть оправдания преступлениям, которые цинично совершают Соединенные Штаты против Венесуэлы, — заявил представитель России в ООН Василий Небензя.
По словам Небензи, захват и насильственное выдворение Мадуро нарушили все международные нормы и стали предвестником возвращения к «эпохе беззакония и силового доминирования США».
Посол Китая в ООН Сунь Лэй заявил, что Пекин «решительно осуждает» захват Мадуро американцами, передает SCMP. Китай призвал Вашингтон соблюдать международное право, отказаться от иллюзии, что он является мировой полицией и судом, и немедленно освободить Николаса Мадуро и его жену.
— Китай глубоко потрясен и решительно осуждает односторонние, незаконные и агрессивные действия США. Будучи постоянным членом Совета, США проигнорировали серьезную обеспокоенность международного сообщества, бездумно растоптали суверенитет, безопасность, независимость и интересы Венесуэлы и серьезно нарушили принципы международного равенства. — заявил Сунь Лэй.
Временным поверенным в делах представительства Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил, что приход к власти Мадуро был незаконным.
— Соединенное королевство выступает за мирную и безопасную передачу власти законному правительству Венесуэлы, которое будет отражать волю венесуэльского народа. Подтверждает свое приверженность международному праву и принципам, закрепленным в Уставе ООН. Эти принципы необходимы для поддержания международного мира, безопасности и права, — сообщил Джеймс Кариуки.
Представитель Франции в ООН отметил, что действия Мадуро по нарушению прав человека в Венесуэле неприемлемы.
— Военная операция, которая привела к поимке Николас Мадура противоречит принципам мирного разрешения споров и принципам защиты прав человека и неприменения силы, отмечается в заявлении Франции.
Также отмечено, что «Увеличение числа нарушений Устава ООН и международного права государствами, на которые возложено ответственность в качестве постоянных членов СБ ООН подрывает саму основу организации. Международный порядок, нарушение принципов Устава, включая принцип уважение независимости и территориальной целостности государств, подрывает основы ООН и ослабляет международный мир и безопасность».
— Франция остается верной и приверженной соблюдению Устава ООН и принципов мирного разрешения споров. Мы обязаны поддерживать эти принципы во всех их проявлениях, в любое время и в любом месте, — говорится в заявлении.
Франция привержена уважению воли венесуэльского народа в переходный период, который в настоящее время открывается для Венесуэлы, который должен быть мирным и демократическим. Этот переходный процесс должен осуществляться под руководством венесуэльцев.
Согласно заявлению ООН, Венесуэла официально запросила проведение заседания Совета, в который входят постоянные члены — Китай, Франция, Россия, Великобритания и США, а также 10 других непостоянных членов.
Ранее сообщалось, что Мадуро и его жена не признали себя виновными во время первого судебного заседания в Нью-Йорке.