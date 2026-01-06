В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле

Выступление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, зачитал его заместитель по политическим вопросам Розмари ДиКарло в Совете Безопасности, сообщает ООН.

— Я глубоко обеспокоен возможной эскалацией нестабильности в стране, потенциальным влиянием на регион и прецедентом, который может быть создан в отношениях между государствами — говорится в заявлении.

Была подчеркнута необходимость полного соблюдения всеми международного права, в том числе Устава ООН, который служит основой для поддержания международного мира и безопасности.

— Я по-прежнему глубоко обеспокоен тем, что в ходе военных действий 3 января не были соблюдены нормы международного права, — сообщается в выступлении Генерального секретаря ООН.

Отмечено, что в Уставе закреплен запрет на угрозу силой или ее применение против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Генеральный секретарь ООН призвал все заинтересованные стороны в Венесуэле к участию во всеобъемлющем демократическом диалоге, в котором все слои общества смогут определить свое будущее «это подразумевает полное соблюдение прав человека, верховенство закона и суверенную волю венесуэльского народа».

Также Генеральный секретарь ООН призвал «соседей Венесуэлы и международное сообщество в целом действовать в духе солидарности и в соответствии с принципами, законами и правилами, призванными способствовать мирному сосуществованию».

— Сила закона должна восторжествовать. Международное право содержит инструменты для решения таких проблем, как незаконный оборот наркотиков, споры о ресурсах и нарушения прав человека. Это тот путь, по которому нам нужно идти, — говорится в заявлении.

Посол США в ООН Майк Уолтц выступил в защиту американских военных действий в Венесуэле во время экстренного заседания в ООН, передает CBS News.

— Мы не ведем войну против Венесуэлы или ее народа. Мы не оккупируем страну. Это была операция правоохранительных органов в рамках законных обвинений, которые выдвигались на протяжении десятилетий. Соединенные Штаты арестовали наркоторговца, который теперь предстанет перед судом в США в соответствии с законом за преступления, совершенные им против нашего народа за 15 лет, — заявил посол США в ООН Майк Уолтц.

Россия и Китай решительно осудили действия США в Венесуэле на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, призвав немедленно освободить свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену из-под стражи в США, сообщает WSJ.

— Нет и не может быть оправдания преступлениям, которые цинично совершают Соединенные Штаты против Венесуэлы, — заявил представитель России в ООН Василий Небензя.

По словам Небензи, захват и насильственное выдворение Мадуро нарушили все международные нормы и стали предвестником возвращения к «эпохе беззакония и силового доминирования США».

Посол Китая в ООН Сунь Лэй заявил, что Пекин «решительно осуждает» захват Мадуро американцами, передает SCMP. Китай призвал Вашингтон соблюдать международное право, отказаться от иллюзии, что он является мировой полицией и судом, и немедленно освободить Николаса Мадуро и его жену.

— Китай глубоко потрясен и решительно осуждает односторонние, незаконные и агрессивные действия США. Будучи постоянным членом Совета, США проигнорировали серьезную обеспокоенность международного сообщества, бездумно растоптали суверенитет, безопасность, независимость и интересы Венесуэлы и серьезно нарушили принципы международного равенства. — заявил Сунь Лэй.

Временным поверенным в делах представительства Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил, что приход к власти Мадуро был незаконным.

— Соединенное королевство выступает за мирную и безопасную передачу власти законному правительству Венесуэлы, которое будет отражать волю венесуэльского народа. Подтверждает свое приверженность международному праву и принципам, закрепленным в Уставе ООН. Эти принципы необходимы для поддержания международного мира, безопасности и права, — сообщил Джеймс Кариуки.

Представитель Франции в ООН отметил, что действия Мадуро по нарушению прав человека в Венесуэле неприемлемы.

— Военная операция, которая привела к поимке Николас Мадура противоречит принципам мирного разрешения споров и принципам защиты прав человека и неприменения силы, отмечается в заявлении Франции.

Также отмечено, что «Увеличение числа нарушений Устава ООН и международного права государствами, на которые возложено ответственность в качестве постоянных членов СБ ООН подрывает саму основу организации. Международный порядок, нарушение принципов Устава, включая принцип уважение независимости и территориальной целостности государств, подрывает основы ООН и ослабляет международный мир и безопасность».

— Франция остается верной и приверженной соблюдению Устава ООН и принципов мирного разрешения споров. Мы обязаны поддерживать эти принципы во всех их проявлениях, в любое время и в любом месте, — говорится в заявлении.

Франция привержена уважению воли венесуэльского народа в переходный период, который в настоящее время открывается для Венесуэлы, который должен быть мирным и демократическим. Этот переходный процесс должен осуществляться под руководством венесуэльцев.

Согласно заявлению ООН, Венесуэла официально запросила проведение заседания Совета, в который входят постоянные члены — Китай, Франция, Россия, Великобритания и США, а также 10 других непостоянных членов.

Ранее сообщалось, что Мадуро и его жена не признали себя виновными во время первого судебного заседания в Нью-Йорке.