РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:11, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Сколько стоит один грамм золота в Казахстане

    Цена на драгоценный металл в Казахстане выросла по сравнению с прошлой неделей, передает агентство Kazinform.

    Золото
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    Согласно данным Национального банка Казахстана, стоимость одного грамма золота по состоянию на 15 января оценивается в 76 030.80 тенге.

    Напомним, 8 января стоимость одного грамма золота в Казахстане достигла 73 528,47 тенге.

    Ранее сообщалось, что с начала года золото прибавило около шести процентов. 12 января стоимость тройской унции золота поднималась почти до 4600 долларов.

    В 2025 году этот металл стал одним из самых востребованных активов: его цена выросла на 65 процентов — самый сильный рост с 1979 года.

    Трейдеры связывают подорожание драгоценных металлов прежде всего с ситуацией вокруг Ирана и растущими сомнениями инвесторов в независимости Федеральной резервной системы США.

    Теги:
    Золото Индекс цен
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают