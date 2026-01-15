Сколько стоит один грамм золота в Казахстане

Согласно данным Национального банка Казахстана, стоимость одного грамма золота по состоянию на 15 января оценивается в 76 030.80 тенге.

Напомним, 8 января стоимость одного грамма золота в Казахстане достигла 73 528,47 тенге.

Ранее сообщалось, что с начала года золото прибавило около шести процентов. 12 января стоимость тройской унции золота поднималась почти до 4600 долларов.

В 2025 году этот металл стал одним из самых востребованных активов: его цена выросла на 65 процентов — самый сильный рост с 1979 года.

Трейдеры связывают подорожание драгоценных металлов прежде всего с ситуацией вокруг Ирана и растущими сомнениями инвесторов в независимости Федеральной резервной системы США.