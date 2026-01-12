Цены на золото обновили рекорд на фоне двух факторов

Как пишет DW, с начала года золото прибавило около шести процентов. В 2025 году этот металл стал одним из самых востребованных активов: его цена выросла на 65 процентов — самый сильный рост с 1979 года. Серебро за тот же период подорожало почти на 150 процентов.

В понедельник цена унции серебра выросла еще примерно на четыре с половиной процента — до 83,45 доллара, что лишь немного ниже рекордного уровня конца 2025 года.

Золото традиционно рассматривается инвесторами как «тихая гавань» на фоне политической и геополитической неопределенности. В периоды кризисов и конфликтов спрос на него, как правило, растет.

Серебро, помимо инвестиционной функции, играет важную роль и как промышленный металл. Оно широко используется в технологиях, связанных с искусственным интеллектом, робототехникой и энергетикой, что также поддерживает спрос.

Трейдеры связывают подорожание драгоценных металлов прежде всего с ситуацией вокруг Ирана. Протесты распространились на 111 городов и поселков во всех провинциях Исламской Республики.

Кроме того, эксперты указывают на растущие сомнения инвесторов в независимости Федеральной резервной системы США.

Эти опасения усилились на фоне конфликта между президентом США Дональдом Трампом и председателем ФРС Джеромом Пауэллом. Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование в отношении Пауэлла — в связи с реконструкцией вашингтонской штаб-квартиры ФРС.

Глава ФРС раскритиковал уголовное расследование против него и угрозу предъявления обвинений, назвав их попыткой повлиять на решения Федрезерва.