    15:45, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Цены на золото обновили рекорд на фоне двух факторов

    В ночь на понедельник, 12 января, стоимость тройской унции золота поднималась почти до 4600 долларов, передает агентство Kazinform. 

    Цены на золото обновили рекорд на фоне двух факторов
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    Как пишет DW, с начала года золото прибавило около шести процентов. В 2025 году этот металл стал одним из самых востребованных активов: его цена выросла на 65 процентов — самый сильный рост с 1979 года. Серебро за тот же период подорожало почти на 150 процентов.

    В понедельник цена унции серебра выросла еще примерно на четыре с половиной процента — до 83,45 доллара, что лишь немного ниже рекордного уровня конца 2025 года.

    Золото традиционно рассматривается инвесторами как «тихая гавань» на фоне политической и геополитической неопределенности. В периоды кризисов и конфликтов спрос на него, как правило, растет.

    Серебро, помимо инвестиционной функции, играет важную роль и как промышленный металл. Оно широко используется в технологиях, связанных с искусственным интеллектом, робототехникой и энергетикой, что также поддерживает спрос.

    Трейдеры связывают подорожание драгоценных металлов прежде всего с ситуацией вокруг Ирана. Протесты распространились на 111 городов и поселков во всех провинциях Исламской Республики. 

    Кроме того, эксперты указывают на растущие сомнения инвесторов в независимости Федеральной резервной системы США.

    Эти опасения усилились на фоне конфликта между президентом США Дональдом Трампом и председателем ФРС Джеромом Пауэллом. Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование в отношении Пауэлла — в связи с реконструкцией вашингтонской штаб-квартиры ФРС. 

    Глава ФРС раскритиковал уголовное расследование против него и угрозу предъявления обвинений, назвав их попыткой повлиять на решения Федрезерва.

     

