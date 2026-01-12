В США начали расследование против главы ФРС — NYT

По данным NYT, расследование, включающее анализ публичных заявлений и изучение документов о расходах, было одобрено в ноябре Жанин Пирро, которая в прошлом году стала федеральным прокурором столичного округа Колумбия.

Сам Пауэлл заявил, что администрация Трампа угрожала ему уголовным обвинением в связи с показаниями, которые он давал в Конгрессе летом. Он назвал дело предлогом для усиления давления на него в споре с Трампом по поводу процентных ставок, пишет Reuters.

Президент США критиковал Пауэлла за сопротивление его требованиям значительно снизить ключевую ставку и за реконструкцию штаб-квартиры за 2,5 млрд долларов. На прошлой неделе в интервью NYT Трамп заявил, что определился с кандидатурой нового главы ФРС. Одним из главных претендентов на этот пост называют советника Трампа Кевина Хассетта.

Реконструкция зданий ФРС началась в 2022 году и должна быть завершена в 2027 году. По оценкам, ее стоимость превысит бюджет примерно на 700 млн долларов, отмечает NYT. ФРС заявляет, что комплексного ремонта не было с момента постройки в 1930-х годах. В частности, нужно удалить асбест и свинцовое загрязнение и обеспечить доступность для людей с ограниченными возможностями.

В то же время проект реконструкции предусматривал частные лифты и столовые для высокопоставленных чиновников, фонтаны и новые мраморные элементы, а также террасу на крыше для персонала. На слушаниях в Конгрессе в июне Пауэлл заявил, что многие из этих элементов не вошли в окончательный проект.

— Нет VIP-столовой, нет нового мрамора, — говорил он. — Мы демонтировали старый мрамор, но мы устанавливаем его заново.

Ранее сообщалось, что председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл намерен завершить работу в условиях хорошей экономической ситуации в США, в то время как Президент США ищет ему преемников.