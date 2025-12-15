РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:30, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Глава ФРС США готовится к уходу, Трамп ищет преемника

    Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл намерен завершить работу в условиях хорошей экономической ситуации в США, в то время как Президент США ищет ему преемников, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на FOX Business.

    Фото: trainy.co

    Срок полномочий Пауэлла на посту председателя ФРС завершится в мае 2026 года, он возглавлял этот орган почти восемь лет.

    — Я действительно хочу передать эту работу тому, кто меня сменит, в условиях действительно хорошей экономической ситуации. Это то, чего я хочу, — сообщил Джером Пауэлл.

    Глава ФРС добавил «Я хочу, чтобы инфляция была под контролем и вернулась к 2%. И я хочу, чтобы рынок труда был сильным. Вот чего я хочу».

    — Я сосредоточен на том, чтобы доработать свой срок на посту председателя. Я не могу сказать вам ничего нового по этому поводу, — рассказал о своем будущем Пауэлл. 

    Вопрос о преемственности становится все более актуальным, поскольку Дональд Трамп размышляет о том, кого назначить главой самого влиятельного центрального банка мира в следующем году.

    Трамп заявил, что рассматривает двух кандидатов на пост председателя ФРС: бывшего главу ФРС Кевина Уорша и директора Национального экономического совета Кевина Хассетта.

    — Я думаю, что у вас есть Кевин и еще один Кевин. Я думаю, что оба Кевина великолепны. Я думаю, что есть еще пара замечательных людей, — сообщил Дональд Трамп.

    Трамп подтвердил информацию в интервью The Wall Street Journal о том, что в среду он встречался с Уоршем в Белом доме и спрашивал потенциального кандидата, можно ли ему доверять в вопросе снижения процентных ставок.

    В интервью Трампа спросили, какую процентную ставку он видит через год, и президент ответил: «1% и, возможно, ниже. У нас должна быть самая низкая ставка в мире», добавив, что более низкие ставки снизят стоимость обслуживания государственного долга.

    Ранее Трамп отметил некомпетентность главы ФРС Джерома Пауэлла, а также публично пригрозил уволить министра финансов США. 

