Глава ФРС США готовится к уходу, Трамп ищет преемника

Срок полномочий Пауэлла на посту председателя ФРС завершится в мае 2026 года, он возглавлял этот орган почти восемь лет.

— Я действительно хочу передать эту работу тому, кто меня сменит, в условиях действительно хорошей экономической ситуации. Это то, чего я хочу, — сообщил Джером Пауэлл.

Глава ФРС добавил «Я хочу, чтобы инфляция была под контролем и вернулась к 2%. И я хочу, чтобы рынок труда был сильным. Вот чего я хочу».

— Я сосредоточен на том, чтобы доработать свой срок на посту председателя. Я не могу сказать вам ничего нового по этому поводу, — рассказал о своем будущем Пауэлл.

Вопрос о преемственности становится все более актуальным, поскольку Дональд Трамп размышляет о том, кого назначить главой самого влиятельного центрального банка мира в следующем году.

Трамп заявил, что рассматривает двух кандидатов на пост председателя ФРС: бывшего главу ФРС Кевина Уорша и директора Национального экономического совета Кевина Хассетта.

— Я думаю, что у вас есть Кевин и еще один Кевин. Я думаю, что оба Кевина великолепны. Я думаю, что есть еще пара замечательных людей, — сообщил Дональд Трамп.

Трамп подтвердил информацию в интервью The Wall Street Journal о том, что в среду он встречался с Уоршем в Белом доме и спрашивал потенциального кандидата, можно ли ему доверять в вопросе снижения процентных ставок.

В интервью Трампа спросили, какую процентную ставку он видит через год, и президент ответил: «1% и, возможно, ниже. У нас должна быть самая низкая ставка в мире», добавив, что более низкие ставки снизят стоимость обслуживания государственного долга.

Ранее Трамп отметил некомпетентность главы ФРС Джерома Пауэлла, а также публично пригрозил уволить министра финансов США.