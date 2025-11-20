Трамп публично пригрозил уволить министра финансов США

— Скотт, тебе нужно поработать с этим парнем. У него серьезные проблемы с психикой. С ним что-то не так, — сказал Дональд Трамп, выступая в среду в Центре Кеннеди, имея в виду председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Президент США отметил некомпетентность Пауэлла.

— На него нужно подать в суд за то, что он потратил 4 миллиарда долларов на строительство небольшого здания. И если ты быстро не исправишь ситуацию, я тебя уволю, ясно? Я хочу, чтобы он ушел, Скотт! — продолжил Трамп.

Глава Белого дома уже несколько месяцев преследует Пауэлла, угрожая уволить его за то, что он не снижает процентные ставки и отказывается полностью капитулировать перед агрессивными экономическими планами Трампа.

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам.