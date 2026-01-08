РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:50, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Цена на золото выросла в Казахстане

    Цена на драгоценный металл в Казахстане превысила 73,5 тысячи тенге за грамм, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Цена на золото вновь побила рекорд
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Стоимость одного грамма золота в Казахстане по состоянию на 8 января составила 73 528,47 тенге, следует из данных Национального банка.

    Неделю назад, 1 января, стоимость одного грамма золота составляла 70 924,74 тенге. 

    Рост цен на золото связан с ситуацией на мировых рынках. 4 января котировки драгметаллов пошли вверх на фоне новостей из Венесуэлы, располагающей одними из крупнейших запасов углеводородов в мире. Инвесторы и трейдеры отреагировали на геополитическую неопределенность, что традиционно усилило спрос на защитные активы.

    На этом фоне золото подорожало более чем на 70 долларов, или на 1,6%, серебро — почти на 5%.

    Адия Абубакир
