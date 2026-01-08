Цена на золото выросла в Казахстане

Стоимость одного грамма золота в Казахстане по состоянию на 8 января составила 73 528,47 тенге, следует из данных Национального банка.

Неделю назад, 1 января, стоимость одного грамма золота составляла 70 924,74 тенге.

Рост цен на золото связан с ситуацией на мировых рынках. 4 января котировки драгметаллов пошли вверх на фоне новостей из Венесуэлы, располагающей одними из крупнейших запасов углеводородов в мире. Инвесторы и трейдеры отреагировали на геополитическую неопределенность, что традиционно усилило спрос на защитные активы.

На этом фоне золото подорожало более чем на 70 долларов, или на 1,6%, серебро — почти на 5%.