Цены на нефть, золото и серебро выросли после военной операции США в Венесуэле

Цена на американскую сырую нефть, известную трейдерам как West Texas Intermediate, сначала упала, а затем выросла примерно на 30 центов за баррель, или на 0,6%. Международный эталонный сорт нефти, известный как Brent, вырос примерно на 40 центов, или на 0,7%.

— Мы собираемся привлечь наши крупнейшие нефтяные компании, самые большие в мире, которые потратят миллиарды долларов, исправят сильно пострадавшую инфраструктуру и начнут приносить стране прибыль, — заявил Дональд Трамп в субботу вскоре после задержания лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Цена на нефть изменилась под влиянием общей глобальной нестабильности, вызванной вмешательством администрации Трампа и перспективой военного конфликта в Латинской Америке, которые могут привести к росту цен за баррель.

При этом рассматривается другая возможность, что Венесуэла в будущем будет добывать и продавать больше своей нефти из огромных запасов. Это, скорее всего, приведет к увеличению общего объема мировых поставок и снижению цен.

Однако восстановление энергетической отрасли Венесуэлы, скорее всего, потребует многих лет и миллиардов долларов инвестиций.

По оценкам государственной нефтяной компании PDVSA, для восстановления энергетической инфраструктуры Венесуэлы потребуется 8 млрд долларов прямых инвестиций.

Получить финансирование будет еще сложнее из-за того, что в последние годы крупные нефтегазовые компании сокращают расходы на модернизацию оборудования (трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы) из-за падения цен на нефть.

Отмечается, что инвесторы обращаются к активам-убежищам, таким как золото и серебро, чтобы снизить риски, связанные с продолжающейся политической нестабильностью в Латинской Америке.

После нападения США на Венесуэлу золото подорожало более чем на 70 долларов, или на 1,6%, а серебро — почти на 5%.

В субботу ОПЕК, одним из основателей которой является Венесуэла, приняла решение сохранить совокупную добычу нефти на прежнем уровне.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, превосходящими запасы Саудовской Аравии, Ирана, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов. Но из-за недостатка инвестиций и слабой экономики Венесуэла экспортирует очень мало сырой нефти.

