Определена квота Казахстана в рамках ОПЕК+ на добычу нефти в феврале и марте

Как сообщает ТАСС, участники соглашения подтвердили, что 1,65 млн б/с могут быть возвращены частично или полностью в зависимости от меняющейся рыночной конъюнктуры и постепенно.

ОПЕК традиционно отмечает, что страны продолжат оценивать конъюнктуру рынка и что постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся рыночных условий.

Таким образом, квота РФ на добычу нефти в феврале и марте 2026 года составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии — 10,103 млн б/с, Ирака — 4,273 млн б/с, ОАЭ — 3,411 млн б/с, Кувейта — 2,580 млн б/с, Казахстана — 1,569 млн б/с, Алжира — 971 тыс. б/с, Омана — 811 тыс. б/с без учета компенсаций перепроизводства нефти, что аналогично уровню декабря 2025 г. и января 2026 года.

Следующая встреча «восьмерки» ОПЕК+ пройдет 1 февраля.

В декабре прошлого года мы представили прогноз мирового рынка нефти на 2026 год.

Ранее Казахстан и страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи на январь–март 2026 года.