Мировой рынок нефти: падение цен, рост добычи и прогноз на 2026 год

Почему снизились цены на нефть

Основной причиной снижения стоимости углеводородов стал переизбыток предложения на мировом рынке, сформировавшийся под воздействием ряда факторов.

Во-первых, в 2025 году заметно выросла мировая добыча нефти, прежде всего за счет стран, не входящих в ОПЕК+. По данным Управления энергетической информации США (EIA), добыча нефти в стране достигла рекордного уровня — 13,6 млн баррелей в сутки против 13,2 млн б/д в 2024 году. Основной прирост обеспечил Пермский бассейн, расположенный на территории Техаса и Нью-Мексико. В 2026 году, согласно прогнозам EIA, объем добычи сырой нефти в США составит около 13,4 млн баррелей в сутки.

Инфографика: blogs.worldbank.org

В июне Бразилия установила рекорд по добыче нефти, превысив отметку в 4,9 млн баррелей в сутки при среднегодовом уровне около 4,4 млн б/д (против 3,3 млн б/д в 2024 году). По прогнозам, в 2026 году объем добычи вырастет до 4,5 млн баррелей в сутки за счет ввода новых добывающих платформ и увеличения производства на действующих месторождениях, включая Бузиос, Меро, Тупи и другие.

В августе Гайана приступила к разработке месторождения Yellowtail, что позволило увеличить совокупную добычу нефти до 810 тыс. баррелей в сутки против 616–624 тыс. б/д в 2024 году. По оценкам аналитиков, страна может стать одним из ключевых источников нефти вне ОПЕК, а к 2027 году объем добычи способен вырасти до 1,3 млн баррелей в сутки.

В Аргентине зафиксирован исторический максимум добычи нефти — порядка 830–860 тыс. баррелей в сутки против около 717 тыс. б/д в 2024 году. Основным драйвером роста стала активная разработка сланцевых ресурсов Вака Муэрта (Vaca Muerta), крупнейшего нефтегазового месторождения страны. Согласно прогнозам, к 2026 году объем добычи может увеличиться до 1 млн баррелей в сутки.

Во-вторых, в течение этого года ключевые страны ОПЕК+ неоднократно наращивали объемы добычи нефти.

Первые шаги по увеличению производства были предприняты в апреле, когда добыча выросла на 138 тыс. баррелей в сутки. В мае и июне прирост составил еще по 411 тыс. б/д. Таким образом, совокупное увеличение добычи за апрель–июнь достигло 960 тыс. баррелей в сутки.

В июле рост добычи продолжился и составил еще 411 тыс. баррелей в сутки, в августе — 548 тыс. б/д, а в сентябре был зафиксирован рекордный прирост в 630 тыс. б/д. При этом на страны ОПЕК пришлось 524 тыс. баррелей в сутки дополнительной добычи, а на государства, входящие в формат ОПЕК+, — еще 106 тыс. б/д.

В октябре и ноябре страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу на 137 тыс. баррелей в сутки. Основной причиной роста стала высокая плотность мировых запасов нефти и стремление предотвратить резкое падение цен.

Фото: deriv.com

Рост добычи нефти объясняется рядом факторов:

— с апреля 2025 года страны ОПЕК+ начали увеличивать производство, чтобы сохранить свои рыночные доли на фоне активного наращивания добычи в США, Бразилии, Гайане и Аргентине;

— в период с апреля по октябрь 2025 года цены на нефть в целом оставались в комфортном для ОПЕК диапазоне. Однако к концу года мировые запасы начали постепенно накапливаться, создавая нисходящее давление на котировки и вынуждая ОПЕК+ и другие страны-производители действовать осторожно;

— многие страны ОПЕК нуждались в дополнительных доходах для финансирования бюджета, социальных программ и инфраструктурных проектов, особенно это касалось Ирака, Нигерии, Алжира и Саудовской Аравии;

— рынок был готов к увеличению добычи, при этом сохранялся высокий спрос на нефть со стороны стран Азии, прежде всего Китая и Индии.

В-третьих, по данным ОПЕК, в 2025 году выросли поставки сопутствующих жидких углеводородов (NGLs) — этана, пропана, бутана, изобутана и газового конденсата — на 1 млн баррелей в сутки, достигнув в среднем 54,1 млн б/д.

По прогнозам ОПЕК, в 2026 году производство жидких углеводородов вырастет в среднем на 0,6 млн баррелей в сутки, достигнув 54,8 млн б/д. Основными драйверами роста поставок NGLs станут Бразилия, Канада, США и Аргентина.

США являются крупнейшим производителем NGLs в мире, на долю страны приходится около половины глобального объема производства. В 2025 году рост составил примерно 0,5 млн баррелей в сутки, обеспечиваясь за счет бурения на газовых и нефтяных месторождениях, особенно в Пермском бассейне (Permian Basin) — в среднем 5,6 млн б/д, а также в других крупных сланцевых регионах: Баккен (Северная Дакота) — около 1,2 млн б/д и Игл-Форд (Техас) — в среднем 1 млн б/д.

В Канаде также зафиксирован значительный рост производства сопутствующих жидких углеводородов, прежде всего за счет увеличения добычи природного газа и разработки битуминозных (нефтяных) песков, которые дают значительный объем NGL-фракции.

В регионе Ближнего Востока — в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, где сосредоточены крупные запасы газа — наблюдается рост производства сопутствующих жидких углеводородов.

В Латинской Америке, прежде всего в Аргентине и Бразилии, отмечается общий рост добычи жидких углеводородов за счет увеличения объемов газодобычи и расширения нефтедобычи с высоким содержанием сопутствующих газов.

В Норвегии умеренный рост производства NGL объясняется развитием газовых платформ.

Что ждет рынок нефти в 2026 году

В целом нефть марки Brent продолжает находиться под давлением нисходящего тренда: рынок ожидает, что предложение превысит спрос в 2026 году, что будет оказывать устойчивое давление на цены.

Инфографика: opec.org

В декабрьском отчете ОПЕК прогнозируется рост мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,4 млн баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом, до 106,5 млн б/д против 105,1 млн б/д в 2025 году.

Инфографика: opec.org

Сочетание стремительного роста добычи и умеренного увеличения потребления ведет к формированию глобального избытка нефти.

По прогнозам ОПЕК, в 2026 году рост спроса на нефть будет невысоким: в США — на 0,12 млн б/д, в ЕС — на 0,04 млн б/д, в Китае — на 0,19 млн б/д, в Индии — на 0,22 млн б/д.

По прогнозам Управления энергетической информации США (EIA), цена нефти марки Brent к концу 2025 года снизится примерно до 60 долларов за баррель, а в среднем в 2026 году составит около 51 доллар за баррель.

Основатель и глобальный стратег инвестиционной консалтинговой фирмы TPW Advisory в Нью-Йорке Джеи Пелоски отметил, что аналитики сходятся во мнении, что в 2026 году цены на нефть будут оставаться под давлением, поскольку предложение продолжает опережать рост спроса.

Эксперт ссылается на отчет EIA в котором отмечается «Мы ожидаем, что низкие цены на нефть в начале 2026 года приведут к сокращению поставок как со стороны ОПЕК+, так и со стороны некоторых производителей, не входящих в ОПЕК, что замедлит рост запасов в конце 2026 года. Мы прогнозируем, что средняя цена на нефть марки Brent в следующем году составит 51 доллар за баррель».

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что средняя цена нефти марки Brent в 2026 году составит 56 долларов за баррель, а WTI — 52 доллара. По оценке банка, к 2027–2028 годам котировки могут восстановиться до 76–80 долларов, поскольку низкие цены 2025–2026 годов окажут давление на нефтедобывающий сектор стран-производителей.

Фото: azertag.az

Соруководитель отдела глобальных исследований сырьевых товаров в Goldman Sachs Даан Стрювен поделился своим прогнозом о ценах на нефть в 2026–2028 годах.

— Мы ожидаем, что цена на нефть марки Brent упадет до 56 долларов в 2026 году, поскольку последняя крупная волна предложения удерживает рынок в профиците. Но мы считаем, что цены на нефть вырастут в 2027 году, поскольку низкие цены негативно скажутся на предложении, а цена Brent вырастет до 80 долларов к концу 2028 года, поскольку поставки вне ОПЕК замедлятся после 15 лет низких инвестиций, — поделился прогнозом Даан Стрювен в социальной сети LinkedIn.

При этом Goldman Sachs не исключает, что в 2026–2027 годах цена нефти марки Brent может опуститься до примерно 40 долларов за баррель, если поставки из стран, не входящих в ОПЕК, окажутся более устойчивыми или мировая экономика вступит в рецессию. В то же время котировки могут превысить 70 долларов за баррель в случае роста геополитических рисков, включая возможный перехват США танкеров, находящихся под санкциями, в том числе в Карибском море, а также резкое сокращение экспорта нефти крупными странами-производителями.