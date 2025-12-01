Казахстан и страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи на январь–март 2026 года

Ранее объявившие о дополнительных добровольных сокращениях добычи в апреле и ноябре 2023 года — Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Оман — провели виртуальную встречу 30 ноября 2025 года.

Фото: ОПЕК

Отмечается, что страны вновь подчеркнули возможность поэтапного возвращения на рынок 1,65 млн баррелей в сутки полностью или частично в зависимости от дальнейшей динамики мирового рынка.

Также подтверждено намерение полностью компенсировать любые превышения добычи, допущенные с января 2024 года.

Участники договорились проводить ежемесячные заседания для оценки рыночной ситуации, уровня соблюдения договоренностей и компенсационных мер. Очередную встречу запланировали на 4 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что Казахстан скорректирует объемы добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.