Сколько стоит один грамм золота в Казахстане

По данным Национального банка Казахстана на 31 декабря 2025 года, цена одного грамма золота составила 70 924,74 тенге. Днем ранее, 30 декабря, грамм металла стоил 72 342,20 тенге.

Для сравнения, 25 декабря цена золота достигала 73 615,20 тенге.

Как сообщалось ранее, к концу декабря серебро и золото обновили исторические максимумы: серебро превысило отметку в 75 долларов за унцию, а цена золота подскочила до 4531 доллара за унцию.

За год золото подорожало почти на 70%, а серебро — более чем на 150%. Такого резкого годового скачка рынок не видел с конца 1970-х годов. При этом серебро дорожает не только как кризисный металл, но и как важный промышленный ресурс: его активно используют в производстве полупроводников и оборудования для дата-центров, на которых держится бум искусственного интеллекта.