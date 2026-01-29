Сколько стоит один грамм золота в Казахстане

По данным Национального банка Казахстана, стоимость одного грамма золота в стране составляет 82 164. 45 тенге.

В начале 2026 года стоимость драгметалла в Казахстане составляла 71 300.21 тенге за грамм.

На мировом рынке цены на золото обновили исторический максимум.

26 января цена за тройскую унцию впервые превысила отметку в 5000 долларов, а затем достигла 5200 долларов.

Все это происходит на фоне ослабления доллара США, продолжающейся геополитической напряженности и экономической неопределенности.

В целом в январе цена на драгоценный металл в мире выросла на 20%, а за неделю – более чем на 5%.