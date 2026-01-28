Цены на золото впервые в истории превысили $5200 за унцию

Трейдеры готовятся к решению Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентной ставке, которое ожидается позже в среду, что может дать новый импульс росту.

В этом месяце цена на драгоценный металл уже выросла на 20%, а за неделю — более чем на 5%.

В 2025 году цены на золото подскочили на 64%, чему способствовали устойчивый спрос на золото как на актив-убежище, смягчение денежно-кредитной политики США, активные покупки центральных банков (Китай в декабре продлил свою кампанию по скупке золота уже четырнадцатый месяц подряд) и рекордный приток средств в биржевые фонды.

Как пишет FXS, следующий важный импульс для роста цен на золото может зависеть от решения ФРС по денежно-кредитной политике, при этом ожидается, что процентная ставка останется неизменной. Однако оценка председателем ФРС Джеромом Пауэллом состояния рынка труда и его намеки на перспективы изменения процентных ставок, вероятно, окажут значительное влияние на динамику доллара США и, следовательно, на динамику не приносящих дохода активов, таких как золото.

Доллар США во вторник вечером упал до четырехлетнего минимума по отношению к своим основным валютным конкурентам на фоне нестабильной политической обстановки в США.

Ранее серебро впервые в истории превысило $100 за унцию.