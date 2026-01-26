Цена на золото впервые превысила $5000 — аналитики ждут роста до $5200

Цена на спотовое золото выросла на 1,98% до 5081,18 долларов за унцию, после того как ранее достигла отметки в 5092,71 долларов.

Таким образом, цены этом году цены выросли более чем на 17%, сообщает Reuters. В 2025 году цены на этот драгоценный металл подскочили на 64%, чему способствовали устойчивый спрос на золото как на актив-убежище, смягчение денежно-кредитной политики США, активные покупки центральных банков (Китай в декабре продлил свою кампанию по скупке золота уже четырнадцатый месяц подряд) и рекордный приток средств в биржевые фонды.

— Последним катализатором стал, по сути, кризис доверия к администрации США и американским активам, который был спровоцирован некоторыми нелогичными решениями администрации Трампа на прошлой неделе, — заявил Кайл Родда, старший аналитик рынка в Capital.com.

В среду президент США Дональд Трамп неожиданно отказался от угроз ввести пошлины на товары европейских союзников в качестве рычага давления по вопросу Гренландии.

В минувшие выходные он заявил, что введет 100-процентную пошлину на товары из Канады, если страна выполнит торговое соглашение с Китаем.

— Недавний дальнейший рост цен на золото и серебро произошел на фоне геоэкономических проблем, связанных с Гренландией, — говорится в аналитической записке HSBC, опубликованной на прошлой неделе.

В пятницу цена на серебро впервые превысила 100 долларов за унцию, продолжив рост почти на 150% в прошлом году.

В понедельник спотовые цены подскочили на 3% до 106,1 доллара за унцию.

С началом новой недели платина подорожала более чем на 4,5%, а в ходе торгов ее цена впервые в истории превысила $2 800 за тройскую унцию.

Как пишет CNВС, аналитики Union Bancaire Privée заявили в пятницу, что цены выросли на фоне устойчивого спроса как со стороны институциональных, так и розничных покупателей.

— Мы ожидаем, что золото продолжит демонстрировать высокие показатели в этом году, что отражает сохраняющийся спрос со стороны центральных банков и розничных инвесторов, при этом целевая цена на конец года составит 5200 долларов за унцию, — заявили в UBP.

Объемы закупок центральными банками золота также остаются высокими. По оценкам Goldman Sachs, сейчас центральные банки закупают в среднем около 60 тонн в месяц, что значительно выше среднего показателя до 2022 года, составлявшего 17 тонн. При этом центральные банки развивающихся рынков продолжают переводить свои резервы в золото, поскольку драгоценные металлы традиционно считаются безопасными активами, которые инвесторы покупают в периоды неопределенности.

