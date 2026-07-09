Цена золота за неделю снизилась в Казахстане

Стоимость одного грамма золота в Казахстане за неделю немного снизилась, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Национального банка Казахстана, на сегодняшний день один грамм золота стоит 61 017 тенге.

За неделю цена драгоценного металла снизилась на 286 тенге. Неделей ранее один грамм золота оценивался в 61 303 тенге.

Стоит отметить, что стоимость золота в июне упала на 12%.

По данным комитета промышленности Министерства промышленности и строительства, сегодня Казахстан входит в топ-15 мировых производителей золота.

Напомним, в ВКО задержали более 60 человек по делу о незаконной добыче золота. В ходе проведенных оперативных мероприятий задержаны 63 лица, в том числе руководители и организаторы противоправной схемы, а также 13 граждан иностранного государства.