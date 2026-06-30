Более 60 человек задержали по делу о незаконной добыче золота в ВКО

В ВКО пресечена деятельность по незаконной добыче золота, передает Kazinform со ссылкой на МВД РК.

Министерством внутренних дел на постоянной основе реализуется комплекс мер, направленных на противодействие незаконному обороту драгоценных металлов, пресечение фактов их незаконной добычи, а также выявление и ликвидацию преступных схем в сфере недропользования.

В рамках проводимой работы на территории Восточно-Казахстанской области сотрудниками полиции пресечена деятельность группы лиц, которые под видом осуществления законной деятельности одного из товариществ с ограниченной ответственностью организовали незаконную добычу и переработку золотосодержащего сырья.

В ходе проведенных оперативных мероприятий задержаны 63 лица, в том числе руководители и организаторы противоправной схемы, а также 13 граждан иностранного государства, осуществлявших незаконную деятельность на территории региона.

— В результате проведенных обысковых мероприятий изъято несколько единиц автотранспорта и специальной техники, крупная сумма денежных средств, в том числе более 40 тысяч долларов США, золотосодержащее сырье и золото, а также документация и иные вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. По предварительным данным, в результате незаконной добычи полезных ископаемых причинен существенный ущерб окружающей среде. Нелегальная деятельность привела к нарушению почвенного покрова, изменению природного ландшафта, повреждению земель и иным негативным последствиям для экосистемы региона. Размер причиненного экологического ущерба устанавливается в рамках назначенных экспертиз. Проводится досудебное расследование по факту незаконного оборота драгоценных металлов, а также по иным статьям уголовного законодательства, в том числе связанным с причинением вреда окружающей среде, окончательная правовая квалификация которым будет дана по результатам расследования. В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, выявление иных участников противоправной схемы, а также привлечение к установленной законом ответственности всех причастных лиц, — отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

Ранее сообщалось о том, что раскрыты крупные схемы вывоза бензина из Казахстана.