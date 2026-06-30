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    Более 60 человек задержали по делу о незаконной добыче золота в ВКО

    В ВКО пресечена деятельность по незаконной добыче золота, передает Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    Более 60 человек задержали по делу о незаконной добыче золота в ВКО
    Фото: МВД РК

    Министерством внутренних дел на постоянной основе реализуется комплекс мер, направленных на противодействие незаконному обороту драгоценных металлов, пресечение фактов их незаконной добычи, а также выявление и ликвидацию преступных схем в сфере недропользования.

    В рамках проводимой работы на территории Восточно-Казахстанской области сотрудниками полиции пресечена деятельность группы лиц, которые под видом осуществления законной деятельности одного из товариществ с ограниченной ответственностью организовали незаконную добычу и переработку золотосодержащего сырья.

    В ходе проведенных оперативных мероприятий задержаны 63 лица, в том числе руководители и организаторы противоправной схемы, а также 13 граждан иностранного государства, осуществлявших незаконную деятельность на территории региона.

    — В результате проведенных обысковых мероприятий изъято несколько единиц автотранспорта и специальной техники, крупная сумма денежных средств, в том числе более 40 тысяч долларов США, золотосодержащее сырье и золото, а также документация и иные вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

    По предварительным данным, в результате незаконной добычи полезных ископаемых причинен существенный ущерб окружающей среде. Нелегальная деятельность привела к нарушению почвенного покрова, изменению природного ландшафта, повреждению земель и иным негативным последствиям для экосистемы региона. Размер причиненного экологического ущерба устанавливается в рамках назначенных экспертиз.

    Проводится досудебное расследование по факту незаконного оборота драгоценных металлов, а также по иным статьям уголовного законодательства, в том числе связанным с причинением вреда окружающей среде, окончательная правовая квалификация которым будет дана по результатам расследования.

    В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, выявление иных участников противоправной схемы, а также привлечение к установленной законом ответственности всех причастных лиц, — отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

    Ранее сообщалось о том, что раскрыты крупные схемы вывоза бензина из Казахстана.

    МВД РК ВКО Регионы Казахстана Золото
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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