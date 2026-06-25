Подпольный НПЗ и тоннель под границей: раскрыты крупные схемы вывоза бензина из Казахстана

За шесть месяцев текущего года Агентством по финансовому мониторингу совместно с МВД и Пограничной службой было предотвращено 712 случаев незаконного перемещения горюче-смазочных материалов через государственную границу, передает Kazinform.

Также начато 8 досудебных расследований по фактам незаконного оборота и контрабанды нефтепродуктов.

АФМ подвело итоги работы:

В Мангистауской области выявлена деятельность нелегального мини-НПЗ, который с 2022 года переработал более 28,5 тыс. тонн неучтенной нефти. Производимая продукция экспортировалась за рубеж под видом мазута.

В Туркестанской области пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей контрабандный экспорт бензина в Республику Узбекистан через специально оборудованный тоннель под государственной границей. По данному делу виновные лица осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Окончено расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику. Общий объём незаконно экспортированного топлива превысил 190 тыс. тонн на сумму 37 млрд тенге.

При очередной попытке вывоза на станции «Турксиб» задержаны 8 железнодорожных цистерн с нелегальным бензином объемом около 500 тонн. Изъятый бензин стоимостью 138 млн тенге конфискован в доход государства.

В АФМ отметили, что Агентство продолжает системную работу по выявлению и пресечению схем незаконного перемещения нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что преступная группа незаконно вывезла в Кыргызстан более 190 тысяч тонн бензина.