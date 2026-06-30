Стоимость золота упала на 12% в июне

Во вторник золото подешевело ниже 4000 долларов за унцию, достигнув самого низкого уровня почти за восемь месяцев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

Цена на драгоценный металл снизилась более чем на 12% в этом месяце. Рынки продолжают прогнозировать повышение ставок ФРС в этом году, причем первое повышение может произойти в сентябре, пишет Trading Economics.

Ожидается, что золото продолжит падение четвертый месяц подряд на фоне неопределенности на Ближнем Востоке.

По состоянию на 04:20 по Гринвичу спотовая цена на золото снизилась на 1% до 3975 долларов за унцию, потеряв 12,4% за месяц, сообщает Reuters.

Инвесторы сейчас ожидают последнего ежемесячного отчета о занятости в США, чтобы получить новые сведения о перспективах денежно-кредитной политики.

Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер прогнозирует, что в этом году золото может вернуться к отметке в 5000 долларов за унцию, но для этого, скорее всего, потребуется устойчивое снижение геополитической напряженности, устойчивое снижение цен на нефть до довоенного уровня для уменьшения инфляционного давления и дальнейшее ослабление доллара США, передает Economies.

Ранее сообщалось, что золото может подорожать до 6000 долларов за унцию.