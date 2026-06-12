Казахстан входит в топ-15 мировых производителей золота

Перспективы развития золотодобывающей отрасли и вопросы привлечения инвестиций обсудили на VII Форуме золотопромышленников Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства.

Мероприятие прошло в рамках международного горно-металлургического конгресса Astana Mining & Metallurgy 2026 и собрало представителей бизнеса, отраслевых ассоциаций, инвесторов и экспертов горно-металлургического комплекса.

Фото: Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства

Открывая форум, председатель Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК Азамат Панбаев отметил, что золотодобывающая отрасль остается одним из стратегически важных направлений промышленности и вносит значительный вклад в экономику страны.

По его словам, Казахстан располагает существенной минерально-сырьевой базой. На государственном балансе числятся 374 месторождения золота с суммарными запасами 2 369 тонн. В 2025 году на государственный учет были поставлены пять новых месторождений с запасами около 98 тонн золота.

Согласно данным Всемирного совета по золоту, Казахстан занимает 14-е место в мире по объемам производства золота. В прошлом году в стране было произведено 71,2 тонны аффинированного золота.

Также продолжается рост инвестиционной активности в отрасли. В 2025 году объем инвестиций в производство драгоценных металлов достиг 99 млрд тенге, что на 38% больше по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось об инновационной технологии извлечения золота из сложных руд, которую разработали в Казахстане.