Цена на золото в Казахстане

По данным Национального банка Казахстана, 7 августа грамм золота обойдется в 58 011,44 тенге.

В прошлый четверг, 31 июля, стоимость драгметалла составляла примерно 58 524 тенге.

Всемирный совет по золоту (World Gold Council) сообщил, что золотой запас Казахстана увеличился на 7,4 тонны. Таким образом, общий объем находящегося в резерве страны золота превысил 298 тонн. Не считая Международный валютный фонд и Европейский центральный банк, по запасам золота Казахстан находится на 18 месте.

Напомним, Министерство промышленности и строительства опубликовало обновленные данные по срокам обеспеченности страны полезными ископаемыми. По последним данным, с учетом существующего объема добычи, запасов золота в Казахстане хватит на 30 лет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в I квартале 2025 года выявлено 38 перспективных участков с прогнозными ресурсами меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов.

Согласно информации Всемирного совета по золоту (World Gold Council), общий спрос на золото в первом квартале 2025 года вырос на 1% в годовом выражении и составил 1 206 тонн — это самый высокий показатель для первого квартала с 2016 года.

Центральные банки приобрели 244 тонны золота в первом квартале — это меньше, чем в предыдущем квартале.

Также спрос на золотые ювелирные изделия резко сократился на фоне рекордных цен: объемы достигли самого низкого уровня с 2020 года. В свою очередь, в стоимостном выражении потребительские расходы на ювелирные изделия из золота выросли на 9% в годовом выражении — до $35 млрд.

В Казахстане, по данным Бюро национальной статистики, в 2024 году цена на золотые изделия возросла на 8,3%.