Казахстану хватит золота на 30 лет, меди – на 38

По последним данным, при текущем уровне добычи, прогнозируемая обеспеченность составляет:

золото — 30 лет;

медь — 38 лет;

свинец — 156 лет;

железные руды — 957 лет;

уголь — 350 лет.

Также стабильные запасы зафиксированы по таким стратегически важным ресурсам, как марганец, титан, молибден и другие.

— Это значит, что при рациональной добыче и постоянном развитии геологоразведки Казахстан может не только сохранить, но и укрепить свои позиции на мировой сырьевой арене, — отмечают в министерстве.

Ранее мы писали, что в Жамбылской области незаконно добывали полезные ископаемые на землях госфонда.