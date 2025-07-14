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    13:43, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстану хватит золота на 30 лет, меди – на 38

    Казахстан продолжает оставаться одной из богатейших стран по запасам природных ресурсов. Министерство промышленности и строительства опубликовало актуальные данные об обеспеченности ключевыми полезными ископаемыми, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Добыча руд
    Фото: Pixabay

    По последним данным, при текущем уровне добычи, прогнозируемая обеспеченность составляет:

    • золото — 30 лет;
    • медь — 38 лет;
    • свинец — 156 лет;
    • железные руды — 957 лет;
    • уголь — 350 лет.

    Также стабильные запасы зафиксированы по таким стратегически важным ресурсам, как марганец, титан, молибден и другие.

    — Это значит, что при рациональной добыче и постоянном развитии геологоразведки Казахстан может не только сохранить, но и укрепить свои позиции на мировой сырьевой арене, — отмечают в министерстве.

    Ранее мы писали, что в Жамбылской области незаконно добывали полезные ископаемые на землях госфонда.

    Теги:
    Геология Министерство промышленности и строительства Полезные ископаемые
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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