Казахстану хватит золота на 30 лет, меди – на 38
Казахстан продолжает оставаться одной из богатейших стран по запасам природных ресурсов. Министерство промышленности и строительства опубликовало актуальные данные об обеспеченности ключевыми полезными ископаемыми, передает корреспондент агентства Kazinform.
По последним данным, при текущем уровне добычи, прогнозируемая обеспеченность составляет:
- золото — 30 лет;
- медь — 38 лет;
- свинец — 156 лет;
- железные руды — 957 лет;
- уголь — 350 лет.
Также стабильные запасы зафиксированы по таким стратегически важным ресурсам, как марганец, титан, молибден и другие.
— Это значит, что при рациональной добыче и постоянном развитии геологоразведки Казахстан может не только сохранить, но и укрепить свои позиции на мировой сырьевой арене, — отмечают в министерстве.
Ранее мы писали, что в Жамбылской области незаконно добывали полезные ископаемые на землях госфонда.