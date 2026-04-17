Троих задержали после попытки поджога офиса персоязычного СМИ в Лондоне

По данным полиции, инцидент произошел вечером 15 апреля в лондонском районе Уэмбли. Около 20:30 патрульные заметили, что в сторону здания был брошен горящий предмет, который упал на парковке, где огонь вскоре потух сам. В результате происшествия никто не пострадал, ущерб имуществу нанесен не был.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что подозреваемые скрылись с места происшествия на черном внедорожнике. Вскоре автомобиль, подходящий под описание, был обнаружен полицейским экипажем. После того как водитель проигнорировал требование остановиться, началась погоня.

Позже автомобиль попал в аварию. На месте были задержаны трое подозреваемых: подросток 16 лет и двое мужчин в возрасте 19 и 21 года. Все они были арестованы по подозрению в поджоге с угрозой для жизни и доставлены в полицейский участок, где остаются под стражей.

В целях предосторожности несколько близлежащих зданий были временно эвакуированы. Позже полиция подтвердила, что угрозы для окружающих нет.

Правоохранительные органы уточнили, что инцидент не рассматривается как террористический акт. Тем не менее расследование ведут сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом Лондона при поддержке местной полиции.

