Нападения на школы в Турции: заблокированы сотни аккаунтов

Как сообщает Главное управление полиции, следствие изучает мотивы нападавших и их цифровые материалы. Уже вынесены решения о задержании 83 человек, ограничен доступ к 940 аккаунтам в соцсетях и закрыты 93 Telegram-группы.

По данным ведомства, указанные лица подозреваются в публикации и распространении материалов, содержащих признаки оправдания преступлений и преступников, а также способных негативно влиять на общественный порядок. В отношении них начаты соответствующие процессуальные действия.

Как известно, по инциденту был введен запрет на распространение информации, но, как утверждают турецкие власти, в интернете продолжают появляться провокационные публикации. С учетом этого в отношении ряда пользователей социальных сетей приняты соответствующие меры.

В официальных заявлениях подчеркивается, что расследование также направлено на изучение цифровых платформ, которые могут оказывать негативное влияние на молодежь и способствовать вовлечению в противоправные действия.

Гражданам рекомендуется доверять исключительно информации, поступающей из официальных источников, и воздерживаться от распространения непроверенных сведений.

При этом в ходе обыска в доме последнего подозреваемого были изъяты цифровые устройства, включая его компьютер и мобильный телефон.

В компьютере был обнаружен документ от 11 апреля, в котором упоминалось нападавшим о намерении совершить некое «крупное действие в ближайшее время». Эти данные рассматриваются как важное доказательство при установлении мотивов преступления.

Между тем на месте происшествия были изъяты пять единиц огнестрельного оружия. Согласно результатам криминалистической экспертизы установлено, что оружие было зарегистрировано на имя отца стрелявшего, который сам работает полицейским. Он был задержан, допрошен и затем арестован по решению суда.

Следственные органы отмечают, что на данный момент не выявлено признаков связи нападений с террористическими организациями. Предварительно считается, что оба преступления были совершены в одиночку.

Ранее сообщалось, что в провинции Шанлыурфа произошло вооруженное нападение в турецком лицее. В след за этим произошла очередная стрельба в школе в провинции Кахраманмараш, где по последним данным, число погибших возросло до 10 человек.