Очередная стрельба в турецкой школе: погибли 4 человека, десятки ранены

По словам губернатора региона Мюккерем Юнлюэра, в результате атаки погибли четыре человека — трое учащихся и один учитель. Еще около 20 человек получили ранения.

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил о начале расследования прокуратурой Кахраманмараша. Для работы по делу назначены несколько прокуроров, которые уже проводят следственные действия на месте.

Глава МВД Турции Мустафа Чифтчи поручил направить в регион инспекторов для изучения обстоятельств трагедии. Также в Кахраманмараш выехали министр образования Юсуф Текин и министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу.

Расследование продолжается, власти обещают информировать общественность по мере прояснения ситуации.

Это второй за два дня случай стрельбы в учебном заведении Турции. 14 апреля в городе Сиверек турецкой провинции Шанлыурфа бывший ученик открыл огонь в здании лицея. В результате атаки ранения получили 16 человек.