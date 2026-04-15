    17:58, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Очередная стрельба в турецкой школе: погибли 4 человека, десятки ранены

    В турецкой провинции Кахраманмараш произошла стрельба в школе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

    Фото: Anadolu

    По словам губернатора региона Мюккерем Юнлюэра, в результате атаки погибли четыре человека — трое учащихся и один учитель. Еще около 20 человек получили ранения.

    Министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил о начале расследования прокуратурой Кахраманмараша. Для работы по делу назначены несколько прокуроров, которые уже проводят следственные действия на месте.

    Глава МВД Турции Мустафа Чифтчи поручил направить в регион инспекторов для изучения обстоятельств трагедии. Также в Кахраманмараш выехали министр образования Юсуф Текин и министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу.

    Расследование продолжается, власти обещают информировать общественность по мере прояснения ситуации.

    Это второй за два дня случай стрельбы в учебном заведении Турции. 14 апреля в городе Сиверек турецкой провинции Шанлыурфа бывший ученик открыл огонь в здании лицея. В результате атаки ранения получили 16 человек. 

    Акжигит Чукубаев
