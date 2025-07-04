Трое человек пострадали при аварии с автобусом в Астане

— Водитель автобуса, следуя по улице Косшыгулулы, на пересечении с улицей Серкебаева, не уступил дорогу автомобилю «Ford», завершавшему маневр, в результате чего произошло столкновение, — сообщили в полиции.

В результате ДТП трое пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение.

Напомним, 2 июня в Астане произошло ДТП, когда автобус с пассажирами врезался в опору табло. В результате серьезно пострадала девочка, 2017 года рождения, которой впоследствии ампутировали нижние конечности. Водителя автобуса задержали.

12 июня в столице снова произошла авария с общественным транспортом. Тогда столкновение с маршрутным автобусом допустил водитель легкового авто.

Ранее в акимате Астаны сообщили об условиях работы водителей.