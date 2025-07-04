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    11:24, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Трое человек пострадали при аварии с автобусом в Астане

    По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 3 июля с участием маршрутного автобуса, проводится проверка. Об этом сообщили в департаменте полиции Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дтп, автобус, авария
    Коллаж: Kazinform

    — Водитель автобуса, следуя по улице Косшыгулулы, на пересечении с улицей Серкебаева, не уступил дорогу автомобилю «Ford», завершавшему маневр, в результате чего произошло столкновение, — сообщили в полиции.

    В результате ДТП трое пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение.

    Напомним, 2 июня в Астане произошло ДТП, когда автобус с пассажирами врезался в опору табло. В результате серьезно пострадала девочка, 2017 года рождения, которой впоследствии ампутировали нижние конечности. Водителя автобуса задержали

    12 июня в столице снова произошла авария с общественным транспортом. Тогда столкновение с маршрутным автобусом допустил водитель легкового авто. 

    Ранее в акимате Астаны сообщили об условиях работы водителей. 

    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Полиция Автобус Астана Видео
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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