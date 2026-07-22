Три лесных пожара произошли в «Семей орманы» из-за грозовых разрядов

22 июля на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировали три лесных пожара, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Все возгорания произошли на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы», сообщили в профильном ведомстве.

По предварительным данным, причиной возникновения пожаров стали грозовые разряды.

Фото: Kazinform

Очаги возгорания были своевременно обнаружены во время авиационного патрулирования РГКП «Казавиалесоохрана», а также с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров. Это позволило сотрудникам государственной лесной охраны и авиационным пожарным-десантникам оперативно приступить к локализации огня и не допустить его распространения.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК.

В ведомстве отметили, что благодаря слаженной работе работников лесной охраны и специалистов «Казавиалесоохраны», а также своевременному привлечению необходимой техники все три пожара, охватившие небольшие площади, были оперативно ликвидированы и не представляли угрозы для окружающей территории.

В связи с высоким классом пожарной опасности казахстанцев призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе, бережно относиться к лесу и не оставлять после себя мусор.

Ранее были озвучены итоги ликвидации масштабного пожара в резервате «Семей орманы», который вспыхнул 16 июля и был ликвидирован на следующее утро, 17 июля.