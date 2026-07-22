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    Три лесных пожара произошли в «Семей орманы» из-за грозовых разрядов

    22 июля на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировали три лесных пожара, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

    Три лесных пожара произошли в «Семей орманы» из-за грозовых разрядов
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК.

    Все возгорания произошли на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы», сообщили в профильном ведомстве.

    По предварительным данным, причиной возникновения пожаров стали грозовые разряды.

    Три лесных пожара произошли в «Семей орманы» из-за грозовых разрядов
    Фото: Kazinform

    Очаги возгорания были своевременно обнаружены во время авиационного патрулирования РГКП «Казавиалесоохрана», а также с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров. Это позволило сотрудникам государственной лесной охраны и авиационным пожарным-десантникам оперативно приступить к локализации огня и не допустить его распространения.

    Прогноз пожарной опасности в лесах
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК.

    В ведомстве отметили, что благодаря слаженной работе работников лесной охраны и специалистов «Казавиалесоохраны», а также своевременному привлечению необходимой техники все три пожара, охватившие небольшие площади, были оперативно ликвидированы и не представляли угрозы для окружающей территории.

    В связи с высоким классом пожарной опасности казахстанцев призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе, бережно относиться к лесу и не оставлять после себя мусор.

    Ранее были озвучены итоги ликвидации масштабного пожара в резервате «Семей орманы», который вспыхнул 16 июля и был ликвидирован на следующее утро, 17 июля.

    Пожар Семей орманы Минэкологии и природных ресурсов Лесные пожары
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор