Озвучены итоги ликвидации масштабного пожара в резервате «Семей орманы»

В ликвидации лесного пожара на территории резервата «Семей орманы» были задействованы более 800 человек, 204 единицы техники и восемь воздушных судов. Об итогах масштабной операции на брифинге журналистам рассказал председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Ерлана Турегелдиева, пожароопасный период в 2026 году проходит в сложных погодных условиях. В ряде регионов Казахстана наблюдаются высокая температура воздуха, порывистый ветер и низкая влажность, что способствует быстрому распространению природных и степных пожаров.

— Пожарная обстановка находится под постоянным контролем МЧС. Подразделения работают в усиленном режиме, организован круглосуточный мониторинг, проводится воздушная и наземная разведка. Большинство природных и степных пожаров удается ликвидировать на ранней стадии, что позволяет не допускать их перерастания в крупные чрезвычайные ситуации и минимизировать риски для населения, — отметил Ерлан Турегелдиев.

Фото: МЧС РК

Одним из показательных примеров стала ликвидация лесного пожара на территории резервата «Семей орманы», который произошел 16 июля текущего года в области Абай. Сразу после обнаружения возгорания была усилена группировка сил и средств, развернут оперативный штаб и организовано межведомственное взаимодействие.

— В тушении пожара участвовали подразделения МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов, МВД, Министерства обороны, Пограничной службы КНБ, акиматов и лесных служб. Всего было привлечено более 800 человек личного состава, 204 единицы техники и восемь воздушных судов. Особую роль в борьбе с огнем сыграла авиация. На очаги пожара было сброшено около 900 тонн воды, — сообщил спикер.

Он подчеркнул, что благодаря своевременно принятым решениям и слаженной работе служб пожар удалось локализовать и не допустить его дальнейшего распространения.

Фото: МЧС РК

Все решения принимались в режиме реального времени на основе данных воздушной разведки и постоянного мониторинга ситуации. Как подчеркнули в МЧС, огонь не перешел на населенные пункты, угрозу для жителей удалось своевременно устранить. В настоящее время на территории продолжаются работы по проливке и окарауливанию для предотвращения повторных возгораний.

Фото: МЧС РК

Напомним, лесной пожар вспыхнул в резервате «Семей орманы» утром 16 июля. Из-за угрозы распространения огня были эвакуированы 190 детей и сотрудники детского лагеря неподалеку.

К утру 17 июля лесной пожар в «Семей орманы» ликвидировали.

18 июля стало известно о локализации пожара на территории Камышенского лесничества Бородулихинского филиала государственного лесного природного резервата.

20 июля 2026 года в кварталах 55 и 65 Пригородного лесничества Семипалатинского филиала Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» были зарегистрированы два лесных пожара. Площадь каждого очага составила около 2 гектаров.

Особое внимание к области Абай привлечено, потому что здесь в июне 2023 года в результате масштабных лесных пожаров в природном резервате «Семей орманы» погибли 15 человек — 14 работников лесничества и один местный житель.