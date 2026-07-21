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    Озвучены итоги ликвидации масштабного пожара в резервате «Семей орманы»

    В ликвидации лесного пожара на территории резервата «Семей орманы» были задействованы более 800 человек, 204 единицы техники и восемь воздушных судов. Об итогах масштабной операции на брифинге журналистам рассказал председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Почти 900 тонн воды сбросила авиация на лесной пожар в области Абай
    Фото: МЧС РК

    По словам Ерлана Турегелдиева, пожароопасный период в 2026 году проходит в сложных погодных условиях. В ряде регионов Казахстана наблюдаются высокая температура воздуха, порывистый ветер и низкая влажность, что способствует быстрому распространению природных и степных пожаров.

    — Пожарная обстановка находится под постоянным контролем МЧС. Подразделения работают в усиленном режиме, организован круглосуточный мониторинг, проводится воздушная и наземная разведка. Большинство природных и степных пожаров удается ликвидировать на ранней стадии, что позволяет не допускать их перерастания в крупные чрезвычайные ситуации и минимизировать риски для населения, — отметил Ерлан Турегелдиев.

    Брифинг МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    Одним из показательных примеров стала ликвидация лесного пожара на территории резервата «Семей орманы», который произошел 16 июля текущего года в области Абай. Сразу после обнаружения возгорания была усилена группировка сил и средств, развернут оперативный штаб и организовано межведомственное взаимодействие.

    — В тушении пожара участвовали подразделения МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов, МВД, Министерства обороны, Пограничной службы КНБ, акиматов и лесных служб. Всего было привлечено более 800 человек личного состава, 204 единицы техники и восемь воздушных судов. Особую роль в борьбе с огнем сыграла авиация. На очаги пожара было сброшено около 900 тонн воды, — сообщил спикер.

    Он подчеркнул, что благодаря своевременно принятым решениям и слаженной работе служб пожар удалось локализовать и не допустить его дальнейшего распространения.

    Почти 900 тонн воды сбросила авиация на лесной пожар в области Абай
    Фото: МЧС РК

    Все решения принимались в режиме реального времени на основе данных воздушной разведки и постоянного мониторинга ситуации. Как подчеркнули в МЧС, огонь не перешел на населенные пункты, угрозу для жителей удалось своевременно устранить. В настоящее время на территории продолжаются работы по проливке и окарауливанию для предотвращения повторных возгораний.

    Почти 900 тонн воды сбросила авиация на лесной пожар в области Абай
    Фото: МЧС РК

    Напомним, лесной пожар вспыхнул в резервате «Семей орманы» утром 16 июля. Из-за угрозы распространения огня были эвакуированы 190 детей и сотрудники детского лагеря неподалеку.

    К утру 17 июля лесной пожар в «Семей орманы» ликвидировали.

    18 июля стало известно о локализации пожара на территории Камышенского лесничества Бородулихинского филиала государственного лесного природного резервата.

    20 июля 2026 года в кварталах 55 и 65 Пригородного лесничества Семипалатинского филиала Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» были зарегистрированы два лесных пожара. Площадь каждого очага составила около 2 гектаров.

    Особое внимание к области Абай привлечено, потому что здесь в июне 2023 года в результате масштабных лесных пожаров в природном резервате «Семей орманы» погибли 15 человек — 14 работников лесничества и один местный житель.

    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Семей орманы Пожарные Область Абай Природные пожары Лесные пожары
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
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