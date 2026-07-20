Снова горят леса: два новых пожара вспыхнули в резервате «Семей орманы»

По состоянию на 20 июля 2026 года на территории Республики Казахстан зарегистрировано 19 лесных пожаров на землях государственных лесных природных резерватов «Семей орманы», «Ертіс орманы» и государственного национального природного парка «Баянауыл», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

20 июля 2026 года в 14:22 в кварталах 55 и 65 Пригородного лесничества Семипалатинского филиала Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» зарегистрированы два лесных пожара.

Сразу после поступления сообщения были незамедлительно начаты работы по тушению пожаров. В настоящее время принимаются все необходимые меры по локализации и полной ликвидации возгораний.

В тушении пожаров задействованы:

1 вертолет РГКП «Казавиалесоохрана»;

от ГЛПР «Семей орманы» — 6 автоцистерн, 3 трактора и 20 работников лесной охраны;

от подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан — 6 единиц техники и 17 человек личного состава.

Кроме того, к месту пожара в качестве дополнительной силы привлечен вертолет Ми-8 РГКП «Казавиалесоохрана».

По предварительным данным, площадь каждого очага составляет около 2 гектаров. Пожары зарегистрированы в сосновом лесу, характер пожара — низовой, высокой интенсивности.

Предварительная причина возникновения пожаров — грозовой разряд.

Для недопущения дальнейшего распространения огня и скорейшей ликвидации пожаров привлечены необходимые силы и средства. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Напомним, что 18 июля пожар на территории Камышенского лесничества Бородулихинского филиала государственного лесного природного резервата «Семей орманы» области Абай был локализован.