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    Снова горят леса: два новых пожара вспыхнули в резервате «Семей орманы»

    По состоянию на 20 июля 2026 года на территории Республики Казахстан зарегистрировано 19 лесных пожаров на землях государственных лесных природных резерватов «Семей орманы», «Ертіс орманы» и государственного национального природного парка «Баянауыл», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

    лесной пожар
    Фото: МЧС РК

    20 июля 2026 года в 14:22 в кварталах 55 и 65 Пригородного лесничества Семипалатинского филиала Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» зарегистрированы два лесных пожара.

    Сразу после поступления сообщения были незамедлительно начаты работы по тушению пожаров. В настоящее время принимаются все необходимые меры по локализации и полной ликвидации возгораний.

    В тушении пожаров задействованы:

    • 1 вертолет РГКП «Казавиалесоохрана»;
    • от ГЛПР «Семей орманы» — 6 автоцистерн, 3 трактора и 20 работников лесной охраны;
    • от подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан — 6 единиц техники и 17 человек личного состава.

    Кроме того, к месту пожара в качестве дополнительной силы привлечен вертолет Ми-8 РГКП «Казавиалесоохрана».

    По предварительным данным, площадь каждого очага составляет около 2 гектаров. Пожары зарегистрированы в сосновом лесу, характер пожара — низовой, высокой интенсивности.

    Предварительная причина возникновения пожаров — грозовой разряд.

    Для недопущения дальнейшего распространения огня и скорейшей ликвидации пожаров привлечены необходимые силы и средства. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    Напомним, что 18 июля пожар на территории Камышенского лесничества Бородулихинского филиала государственного лесного природного резервата «Семей орманы» области Абай был локализован.

    Пожар Регионы Казахстана Семей орманы Ертіс орманы Природные пожары Лесные пожары
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор