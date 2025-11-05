Три года ждали услуги инватакси жители одного из районов ВКО
В Восточно-Казахстанской области обеспечили доступность транспортных услуг для людей с инвалидностью, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Восточно-Казахстанской области.
Прокуратура Самарского района провела анализ соблюдения прав граждан с инвалидностью. Проверка установила что 39 жителей района, в том числе семеро несовершеннолетних, нуждаются в услугах инватакси.
С момента образования района в 2022 году эти услуги по государственному социальному заказу не предоставлялись. Районный акимат также не принимал постановления о расширении перечня категорий граждан, имеющих право на пользование инватакси.
По представлению прокуратуры акимат принял меры для обеспечения доступности услуг такси для лиц с ограниченными возможностями. Из местного бюджета выделили 27 миллионов тенге, приобрели специализированный автомобиль, а также ввели штатную единицу водителя для постоянного оказания транспортных услуг гражданам с инвалидностью.
