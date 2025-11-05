РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:54, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Три года ждали услуги инватакси жители одного из районов ВКО

    В Восточно-Казахстанской области обеспечили доступность транспортных услуг для людей с инвалидностью, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Восточно-Казахстанской области.

    инватакси
    Фото: Pexels

    Прокуратура Самарского района провела анализ соблюдения прав граждан с инвалидностью. Проверка установила что 39 жителей района, в том числе семеро несовершеннолетних, нуждаются в услугах инватакси.

    С момента образования района в 2022 году эти услуги по государственному социальному заказу не предоставлялись. Районный акимат также не принимал постановления о расширении перечня категорий граждан, имеющих право на пользование инватакси.

    По представлению прокуратуры акимат принял меры для обеспечения доступности услуг такси для лиц с ограниченными возможностями. Из местного бюджета выделили 27 миллионов тенге, приобрели специализированный автомобиль, а также ввели штатную единицу водителя для постоянного оказания транспортных услуг гражданам с инвалидностью.

    Напомним, ранее мы писали, что в Кызылорде люди с ограниченными возможностями испытывают серьезную нехватку инватакси. 

     

     

    Анастасия Палагутина
    Автор
