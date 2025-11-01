В Кызылорде не хватает инватакси: в чем проблема

По данным городского отдела занятости и социальных программ, в Кызылорде проживает более 14,5 тысячи человек с инвалидностью.

Из них около 2 тысяч — инвалиды I группы, свыше 4,5 тысяч — II группы, почти 6,5 тысяч — III группы, а также примерно 1 800 детей до 18 лет.

Более 200 человек I группы страдают хронической почечной недостаточностью.

— В городе 682 человека пользуются услугами 26 автомобилей инватакси. Согласно результатам государственного закупа на 2025 год, услугу инватакси оказывают две неправительственные организации. Люди с нарушением опорно-двигательного аппарата и дети с инвалидностью обслуживаются шестью автомобилями общественного объединения «Кызылординское областное общество инвалидов». ОО «Орда Қайсарлары» предоставляет транспортные услуги слабовидящим жителям города, располагая десятью автомобилями. С мая текущего года, на основании заключенного договора, сфера обслуживания была расширена: дополнительно десять автомобилей теперь постоянно перевозят людей, проходящих процедуры гемодиализа, — рассказала руководитель сектора социальной поддержки лиц с инвалидностью Ардак Алкожаева.

Несмотря на это, люди с ограниченными возможностями уже долгие годы поднимают вопрос о нехватке специализированного транспорта.

Об этом рассказал председатель Областного общества инвалидов, инвалид I группы Сагатбек Сиюов, который хорошо знает ситуацию изнутри.

— Я возглавил это направление в конце 2021 года. Проблему нехватки инватакси я поднимал лично на приеме у акима области Нурлыбека Налибаева в 2023 году. В конце года нам выделили два автомобиля большой вместимости. Один оставили в областном центре, второй направили в город Байконур. Таким образом, на сегодняшний день услуги оказывают пять автомобилей. Кроме того, имеется один арендованный семиместный автомобиль, который в основном перевозит детей. Инватакси подразделяются на две категории — для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для незрячих и для страдающих почечной недостаточностью. Наше объединение обслуживает тех, кому тяжело передвигаться самостоятельно. Однако этих машин явно не хватает. Все автомобили, кроме последнего приобретенного, старые, им уже более десяти лет, — отметил он.

По словам Сиюова, весь автопарк состоит из машин российского производства. Сейчас же рынок запчастей заполнили комплектующие, поставляемые из Китая, и они быстро выходят из строя.

Несмотря на постоянные ремонты, автомобили ломаются снова и снова. Обслуживание техники и обеспечение ее топливом обходятся в значительные суммы.

Средств, выделенных в начале года, не хватает до конца года, что создает серьезные трудности.

Фото: Кызылординское областное общество инвалидов

— Я неоднократно обращался с этой проблемой к руководителям профильных ведомств. В прошлом году в октябре, ноябре и декабре средств на топливо и ремонт катастрофически не хватало. Поскольку проект был выигран мною лично, я завершил его за свой счет. В этом году ситуация повторилась. В начале года мы заключили договор с городским отделом занятости. Тогда бензин А-92 стоил 210 тенге, сейчас — 225. Газ стоил 80-85 тенге, а для организаций продается уже по 107 тенге. При выделении средств подорожание не учли. Ремонт техники подорожал еще больше. С 1 апреля резко возросла стоимость страховых полисов. Кроме того, город ежегодно расширяется, а значит, увеличивается и количество людей, нуждающихся в услугах нашего центра. Я неоднократно обращался к депутатам городского маслихата и в отдел занятости, но там отвечают, что до конца года средств нет. Согласно последним данным, в области проживает уже более 33 тысяч человек с инвалидностью. Количество детей также растет. Родители постоянно возят их на лечение, на процедуры. Из-за того, что спрос не удовлетворен, люди выражают недовольство. Услуги инватакси предоставляются без ограничений: мы работаем и по субботам, и по воскресеньям, доставляем людей на вокзал, автовокзал, в аэропорт. Однако при большой нагрузке заработная плата водителей остается прежней. Из-за низкой оплаты труда кадры не удерживаются. Если ситуация не изменится, нам, возможно, придется приостановить работу, — сказал Сиюов.

Городской отдел занятости и социальных программ сообщил, что на проведение планового ремонта двух автомобилей, находящихся на балансе Областного общества инвалидов, за год было выделено 1 046,4 тысячи тенге.

— Согласно условиям государственного закупа, поставщик обязан предоставлять услуги до конца года в пределах предусмотренных договором средств. Неправительственная организация имеет право подать предложение об увеличении количества инватакси, и оно будет рассмотрено с учетом возможностей местного бюджета, — отметила руководитель сектора отдела.

Инвалид I группы Бахытжан Кадыров возглавляет городской инклюзивный театр. Каждый день он ездит на работу с одного конца города в другой.

Из-за нехватки специализированного транспорта он сталкивается с множеством трудностей.

— В области, в том числе и в городе Кызылорда, проживает много людей с ограниченными возможностями, но инватакси крайне мало. Машина, которая перевозит меня, — старая Газель, и она ломается буквально через день. Иногда опаздывает, иногда вообще не приезжает. Особенно трудно зимой, когда остаешься на улице. Это мешает вовремя добираться до работы и решать личные дела, — рассказал Кадыров.

Фото: Кызылординское областное общество инвалидов

Количество людей с инвалидностью, которые учатся, работают и занимаются спортом в областном центре, постоянно растет.

Но техника есть техника — она ломается, что мешает выполнять планы и срывает график.

— Мы в основном перевозим детей и взрослых с нарушениями опорно-двигательного аппарата I группы. Иногда люди, не относящиеся к этой категории, выражают недовольство. Если бы объем финансирования увеличили и выделили больше машин, мы смогли бы обслуживать всех без исключения, — добавил Сагатбек Сиюов.

