Почему акмолинцам не хватает инватакси

В Акмолинской области услугу Инватакси оказывают две компании — из Кокшетау и Петропавловска. Обе они признают: в регионе ощущается острая нехватка транспорта для осуществления работы.

— На сегодняшний день у меня четыре единицы транспорта, я не могу закрыть потребность города технически. Особенно большая нагрузка с утра. По условиям договора, приоритет имеют учащиеся и рабочие. Как раз они с утра и едут в учебные заведения и на работу, — поделился руководитель Центра реабилитации инвалидов «Шанс» Василий Шиманский.

Председатель ОО «Strength in Unity» Лаззат Аяпбергенова также считает, что транспорта для областного центра недостаточно.

— Да, транспорта действительно не хватает. Кокшетау — небольшой город, но даже если туда зайдет 10 поставщиков услуги, этого будет мало, техники не хватит, потому что каждый хочет ездить в определенных условиях, — поделилась поставщик.

Причину такой нехватки Василий Шиманский видит в расширении списка нозологий, при которых люди могут пользоваться инватакси. Сейчас среди них и слабослышащие, и дети с расстройством аутистического спектра и синдромом Дауна.

— Очень большой перечень нуждающихся включили. При этом транспорт у меня оборудован именно для колясочников. Хотим пригласить к диалогу Министерство транспорта, которое без основания, без согласования и без разговора с поставщиками приняло это, — поделился Василий Шиманский.

Кстати, с декабря услуги инватакси выводятся на портал социальных услуг. А это значит, что конкурсы проводиться уже не будут, люди начнут сами выбирать поставщиков.

— Проблема в том, что большинство из тех, кого включили в список, в реальности могут ездить и на городском транспорте. Город обеспечил 80 специальными автобусами — низкопольными с пандусами, но всем удобнее, когда к ним подъезжает такси. И тут палка о двух концах, как я считаю. Мы сами лишаем этих людей мотивации социализироваться в обществе. Но ни один областной бюджет не вытянет это. Нужно переходить только на тяжелые группы — колясочники, рассеянный склероз и т. д. Пока же получается, что только для того, чтобы закрыть утреннюю потребность, нужно 20-30 машин. После 11 часов утра поток снижается. С 15:00 начинается развозка со школ и работы, нагрузка вновь зашкаливает, — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области суд признал передачу услуги инватакси ЦОНу незаконной.