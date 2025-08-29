Суд признал передачу услуги инватакси ЦОНу незаконной в Туркестанской области

Суд установил факт нарушения законодательства при передаче услуги инватакси в Сайрамском районе Туркестанской области. Ранее постановлением акима района функции по перевозке лиц с инвалидностью были закреплены за коммунальным государственным учреждением «Центр социального обслуживания» отдела занятости и социальных программ.

Однако индивидуальный предприниматель, неоднократно обращавшийся в акимат с предложением вывести услугу в конкурентную среду через механизм государственного социального заказа, не получил поддержки. В итоге он подал иск о признании постановления незаконным.

— Истец аргументировал позицию тем, что действующие Правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом, утвержденные приказом министра транспорта, прямо предусматривают: инватакси должно предоставляться исключительно в рамках госзаказа. Передача функции бюджетному учреждению противоречит установленным нормам, — сообщили в суде.

Несмотря на это, акимат района не принял мер, и услуга осталась за ЦОНом.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что такие действия нарушают общественные интересы, принципы государственных закупок в части эффективного использования бюджетных средств, а также нормы Административно-процессуального кодекса о законности и пределах административного усмотрения.

По итогам рассмотрения иска суд признал незаконным и отменил спорный пункт постановления акима. Местным исполнительным органам предписано обеспечить предоставление услуги инватакси исключительно в рамках государственного заказа.

Решение суда не вступило в законную силу.

Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило изменения, по которым услуга инватакси будет оказываться через Портал социальных услуг. Такой формат позволит людям с инвалидностью самостоятельно выбирать поставщика, сократить время ожидания и сделать процесс более прозрачным. Внедрение нового механизма запланировано на осень этого года.