Три брата осуждены за изнасилование родственника с инвалидностью в Туркестанской области

Следствием установлено, что в феврале этого года один из подсудимых, преследуя корыстные цели, незаконно проник в дом родственника и похитил 41 тысячу тенге.

Не ограничиваясь совершенным преступлением, подсудимый воспользовался беспомощным состоянием 24-летнего мужчины, который был дома один, и совершил насильственные действия сексуального характера.

Спустя несколько дней к преступлению присоединились еще двое родственников. По предварительному сговору они вновь воспользовались беспомощным состоянием потерпевшего и совершили аналогичные действия.

— Гособвинитель просил признать всех троих виновными и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы. Подсудимый Б. частично признал вину и настаивал на оправдании в части обвинения в насилии. Двое других подсудимых отрицали свою причастность и также просили вынести оправдательный приговор, — сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда.

Представитель потерпевшего просил назначить строгие меры наказания и взыскать с осужденных 15 миллионов тенге морального ущерба.

Суд признал всех троих виновными и назначил каждому наказание в виде девяти лет лишения свободы. С осужденных взыскано 5 миллионов тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Мать пострадавшего заявила о намерении обжаловать приговор. Сторона защиты также сообщила, что будет добиваться пересмотра дела.

