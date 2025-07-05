В Актау раскрыли «семейный бизнес»: инвалидов заставляли попрошайничать

По данному факту городским судом Актау вынесен приговор: трое человек осуждены за совершение тяжких преступлений по статьям 126 (незаконное лишение свободы) и 128 (эксплуатация человека) Уголовного кодекса РК.

Суд приговорил к наказанию 50-летнюю женщину и её двух сыновей. С октября 2023 года по март 2024 года они насильно удерживали двух инвалидов в Актау и использовали их с целью получения выгоды, заставляя просить милостыню в общественных местах.

— Они обманом вывезли двух потерпевших без ног из Караганды, сначала заставили просить милостыню в городе Семей, а затем привезли в Актау, где водили их по местным рынкам. Все собранные деньги осужденные присваивали себе, — говорится в сообщении.

Установлено, что всё это время потерпевшие подвергались угрозам, психологическому и физическому насилию за попытки побега. Однако в марте 2024 года один из пострадавших обратился в полицию, что позволило раскрыть преступную схему. Все трое участников «семейного бизнеса» приговорены к 7 годам лишения свободы.

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