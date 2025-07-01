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    22:50, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Права лиц с инвалидностью массово нарушали в Туркестанской области

    Проверки показали, что лицам с инвалидностью первой группы и другим социально уязвимым категориям отказывали в бесплатном и льготном проезде, на который они имеют законное право, передает корреспондент агентства Kazinform.

    инвалидность
    Фото: freepik

    В соответствии с требованиями Закона «Об автомобильном транспорте» лица с инвалидностью первой группы и ряд других социальных категорий имеют право на бесплатный или льготный проезд в городском и пригородном транспорте. Однако в ряде районов Туркестанской области были выявлены нарушения этих норм.

    Так, в Жетысайском и Мактааральском районах, а также в городе Кентау были зафиксированы многочисленные случаи отказа в предоставлении льгот. Благодаря вмешательству прокуратуры права 3 263 граждан с инвалидностью были восстановлены.

    Всего в Туркестанской области проживают 101 557 человек с ограниченными возможностями.

    — Для обсуждения наиболее острых вопросов мы организовали открытую встречу с гражданами с особыми потребностями в реабилитационном центре «Самгау». Главная цель — защитить права людей с инвалидностью и услышать их реальные проблемы напрямую, без формальных докладов и отписок. С начала года прокуратура смогла защитить права 15 434 человек в рамках надзорной работы, — сообщили в областной прокуратуре.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Костанае более 60 объектов не адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Менее 50% зданий, которые наиболее часто посещают жители города, остаются полностью недоступными для этой категории граждан.

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Транспорт Прокуратура Лица с инвалидностью
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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