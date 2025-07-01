Права лиц с инвалидностью массово нарушали в Туркестанской области

В соответствии с требованиями Закона «Об автомобильном транспорте» лица с инвалидностью первой группы и ряд других социальных категорий имеют право на бесплатный или льготный проезд в городском и пригородном транспорте. Однако в ряде районов Туркестанской области были выявлены нарушения этих норм.

Так, в Жетысайском и Мактааральском районах, а также в городе Кентау были зафиксированы многочисленные случаи отказа в предоставлении льгот. Благодаря вмешательству прокуратуры права 3 263 граждан с инвалидностью были восстановлены.

Всего в Туркестанской области проживают 101 557 человек с ограниченными возможностями.

— Для обсуждения наиболее острых вопросов мы организовали открытую встречу с гражданами с особыми потребностями в реабилитационном центре «Самгау». Главная цель — защитить права людей с инвалидностью и услышать их реальные проблемы напрямую, без формальных докладов и отписок. С начала года прокуратура смогла защитить права 15 434 человек в рамках надзорной работы, — сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Костанае более 60 объектов не адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Менее 50% зданий, которые наиболее часто посещают жители города, остаются полностью недоступными для этой категории граждан.