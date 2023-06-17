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Третье заседание Национального курултая пройдет в Атырауской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Июня 2023, 12:40
Третье заседание Национального курултая пройдет в Атырауской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести третье заседание Национального курултая в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В прошлом году мы с вами встречались в Улытау, в этом году – в священном Туркестане. Атырауская область еще один регион нашей страны, занимающий особое место в национальной истории. Там, в знаменитом Сарайшыке, в свое время располагались ставки многих наших ханов. Поэтому предлагаю провести следующее заседание Национального курултая в этом регионе. Пусть в нашей стране всегда будет единство, согласие и процветание!» - сказал Касым-Жомарт Токаев, завершая свое выступление на втором заседании Национального курултая.


Президент Казахстана   Атырауская область   Туркестанская область   Курултай   Национальный курултай   Туркестан  
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