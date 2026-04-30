Требования к транспорту ужесточат в Алматы с 2027 года

В Алматы с начала 2027 года вступят в силу основные положения новых Правил охраны атмосферного воздуха. Об этом сообщила заместитель генерального директора ТОО «Eco Almaty» Айдана Касен, передает агентство Kazinform.

На брифинге в региональной службе коммуникаций она отметила, что документ предусматривает комплексный подход к снижению уровня загрязнения воздуха, охватывая автотранспорт, промышленные предприятия и бытовые источники выбросов.

В части автотранспорта вводится ряд требований, включая обязательное использование катализаторов и строгое соблюдение экологических норм по выбросам.

Отдельное внимание уделено объектам третьей категории. Для них предусмотрены обязательная установка фильтров, внедрение пылеподавляющих технологий, регулярные лабораторные замеры, а также постепенный переход на более экологичные виды топлива.

Кроме того, новыми правилами закрепляется запрет на использование твердого и жидкого топлива в районах города, где уже проведена газификация.

Как отмечается, реализация этих мер направлена на системное улучшение качества атмосферного воздуха и повышение экологической ответственности всех источников загрязнения в городе.

Отметим, что в Алматы с 28 апреля запущен технический пилотный проект зоны с низким уровнем выбросов (LEZ).

Кроме того, специалисты представили результаты общественного мониторинга качества воздуха в городе. Согласно данным, за первые четыре месяца 2026 года в Алматы зафиксировано 52 дня с высоким уровнем загрязнения воздуха — это почти каждый второй день. При этом лишь 19 дней были отмечены как дни с чистым воздухом.