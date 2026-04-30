Почти каждый второй день в Алматы фиксируют загрязненный воздух

По данным директора Almaty Air Initiative Жулдыз Саулебековой, за первые четыре месяца 2026 года в городе зафиксировано 52 дня с высоким уровнем загрязнения воздуха. Это почти каждый второй день. Лишь 19 дней фиксируются чистыми. Средняя концентрация мелких частиц PM2.5 за последние месяцы составила 44,5 мкг/м³, что превышает рекомендуемые значения.

В рамках мониторинга в городе, фондом Almaty Air Initiative установлено 170 датчиков качества воздуха, данные которых доступны в режиме реального времени. В ближайших планах — установка дополнительных 30 газовых датчиков и проведение мобильных замеров на дорогах.

Отдельное внимание уделено влиянию автотранспорта. По результатам исследований, среднегодовые показатели концентрации NO₂ систематически превышают нормы.

Около 55% автомобилей в Алматы старше 10 лет, при этом автомобили низких экологических классов дают до 80% выбросов. Непропорционально большой вклад в загрязнение вносит грузовой транспорт: при доле всего 3% пробега он обеспечивает до 64% выбросов твердых частиц. В среднем один грузовик по уровню выбросов сопоставим с 20 легковыми автомобилями.

По ее мнению, необходим комплексный подход к снижению загрязнения воздуха.

Как сообщила Жулдыз Саулебекова, недавно в Алматы прошел экспертный семинар с участием специалистов из Китая, которые поделились практиками снижения загрязнения воздуха. Опыт показывает, что работает принцип «один город — одна стратегия», основанная на данных о реальных источниках загрязнения. Международная практика также подтверждает ключевые направления действий: переход домохозяйств с угля на более чистые источники энергии, снижение загрязнения от транспорта — прежде всего грузового как непропорционально крупного источника выбросов, развитие системы мониторинга и поэтапное внедрение инструментов регулирования, включая зоны с низким уровнем выбросов.

— Этот опыт будет обобщен и представлен в виде рекомендаций для города. Общественные инициативы и открытые данные играют системную роль в формировании эффективной экологической политики, обеспечивая связь между данными, общественным запросом и управленческими решениями, — рассказала она на брифинге региональной службы коммуникаций.

Напомним, в Алматы с 28 апреля запустили технический пилотный проект зоны с низким уровнем выбросов (LEZ).

Отметим, в Алматы разработан новый проект по охране атмосферного воздуха, предусматривающий создание зон с низким уровнем выбросов — Low Emission Zones (LEZ). В этих зонах использование автомобилей с низкими экологическими стандартами будет ограничено и станет платным.

В конце 2025 года в Алматы были приняты новые Правила охраны атмосферного воздуха.