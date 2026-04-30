В Алматы тестируют зону с низким уровнем выбросов

В Алматы с 28 апреля запустили технический пилотный проект зоны с низким уровнем выбросов (LEZ), передает корреспондент агентства Kazinform.

Пилот реализуется в квадрате улиц: южнее улицы Богенбай батыра, севернее проспекта Абая, восточнее улицы Желтоксан и западнее проспекта Достык. Оператором проекта является ГКП «Алматы Паркинг».

На данном этапе система будет работать в тестовом режиме. Ограничения движения, штрафы и плата за въезд для водителей не предусмотрены.

В управлении экологии и окружающей среды отметили, что основная задача — тестирование цифровой инфраструктуры и сбор данных о транспортных потоках и их влиянии на качество воздуха.

В рамках пилота планируются:

проверка корректной работы умных камер, радарных сенсоров и систем автоматического распознавания транспорта в реальных погодных и транспортных условиях без влияния на водителей;

синхронизация данных с датчиков качества воздуха с потоком транспорта для создания объективной картины того, как трафик влияет на экологию на конкретном участке;

настройка защищенных каналов передачи данных и отработка процессов взаимодействия между ИТ-службами, экологами и специалистами по управлению трафиком. Это позволит создать единую, надежную цифровую платформу до принятия любых регулирующих решений в будущем;

формирование массива данных для глубокой аналитики городской мобильности и подготовки дальнейшей стратегии развития умного города.

Фото: Александр Павский / Kazinform

На этапе пилотного режима акцент делается на отработке технологий без введения ограничительных мер.

— То есть речь не идет об ограничении владельцев автотранспортных средств, мы хотим протестировать саму технологию, проверить, насколько корректно датчики собирают информацию, как быстро системы обмениваются данными и насколько готова инфраструктура. Мы строим надежный цифровой фундамент, который в будущем поможет делать воздух в нашем городе чище, опираясь на точные данные, а не на предположения, — пояснили в управлении экологии.

Тестовый период продлится до 31 декабря 2026 года. Движение на указанных участках будет осуществляться в штатном режиме.

Напомним, что в Алматы разработан новый проект по охране атмосферного воздуха, предусматривающий создание зон с низким уровнем выбросов — Low Emission Zones (LEZ). В этих зонах использование автомобилей с низкими экологическими стандартами будет ограничено и станет платным.

В конце 2025 года в Алматы были приняты новые Правила охраны атмосферного воздуха.

Ранее заместитель акима Алмасхан Сматлаев сообщал, что в 2024 году в мегаполисе зафиксировано 189 тысяч тонн загрязняющих веществ, из которых 112 тысяч тонн, или около 60%, приходится на автотранспорт.