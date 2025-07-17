Трамп, рекордное золото и акции — за счет чего Нацфонд увеличил активы до $60,3 млрд

Объем валютных активов Национального фонда на конец июня 2025 года достиг $60,3 млрд, увеличившись с начала года на $1,5 млрд — за вычетом целевых средств в рамках программы «Нацфонд — детям».

По данным Алии Молдабековой, рост активов обеспечен в основном за счет инвестиционного дохода. По предварительным данным, он составил $4,7 млрд, или 7,8% с начала года.

Рынки и доходность

Финансовые рынки в первом полугодии росли на фоне восстановления мировой экономики и ослабления инфляционного давления. Поддержку оказали стабилизация макроэкономических показателей и ожидания смягчения денежно-кредитной политики.

Кратковременную волатильность в апреле вызвало введение торговых тарифов президентом США Дональдом Трампом. Однако ситуация быстро стабилизировалась.

Как распределилась доходность по активам:

акции: $1,9 млрд (9,8%). Основной вклад внесли компании внутреннего спроса и технологический сектор на фоне цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.

гособлигации развитых стран: $1 млрд (6,7%). Этому способствовали снижение инфляции, ожидания смягчения политики центробанков и укрепление валют развитых стран. Валютная диверсификация также сыграла положительную роль.

золото: $0,8 млрд (25,5%). В первом полугодии цена золота превысила $3 400 за унцию, обновив исторический максимум. Рост поддержали спрос на защитные активы в условиях геополитических рисков, ожидания снижения ставок в США и покупки золота центробанками развивающихся стран. Национальный банк приостановил продажи золота еще в феврале.

активы развивающихся рынков: $600 млн (5,7%).

корпоративные облигации: $400 млн (8,4%).

Трансферты и продажи валюты

В республиканский бюджет из Нацфонда направлено 3,12 трлн тенге, поступления от нефтяного сектора составили 1,8 трлн тенге. Для обеспечения трансфертов Нацбанк поэтапно конвертировал $4,95 млрд на внутреннем валютном рынке.

Отмечается, что несмотря на эти изъятия, общий рост валютных активов стал возможен благодаря инвестиционному доходу, полученному в условиях нестабильной, но в целом благоприятной рыночной конъюнктуры.

Ранее мы писали, что Нацфонд Казахстана заработал $4,7 млрд инвестдохода за полгода.

Почти $15 миллионов получили казахстанцы из Нацфонда.