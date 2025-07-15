Нацфонд Казахстана заработал $4,7 млрд инвестдохода за полгода

— Общий объем международных резервов с начала года вырос на 7,4% и составил 112,3 млрд долларов. Золотовалютные резервы Национального банка увеличились с начала года на 13,5% — до 52 млрд долларов, — сказал Тимур Сулейменов на заседании Правительства.

По его словам, активы Национального фонда с начала года увеличились на 2,6% и достигли 60,3 млрд долларов.

— С начала года поступления в Национальный фонд составили 1,8 трлн тенге, а объем трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет — 3,1 трлн тенге. Следует отметить, что инвестиционный доход Национального фонда за 6 месяцев составил 7,8% или 4,7 млрд долларов, — добавил он.

Ранее заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что рост экономики Казахстана достиг показателя в 6,2%.