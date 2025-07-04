Почти $15 миллионов получили казахстанцы из Нацфонда

По состоянию на 1 июля 2025 года c 1 февраля 2024 года исполнено (переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей) 117 495 заявлений на сумму 14,86 млн долларов США. Из них в целях улучшения жилищных условий исполнено 71 488 заявлений на сумму 9,20 млн долларов США, для оплаты образования – 46 007 заявлений на сумму 5,66 млн долларов США.

Напомним, что получатель целевых накоплений (ЦН) вправе использовать всю сумму или ее часть, остаток неиспользованной суммы остается на целевом накопительном счете (ЦНС).

Самыми популярными субцелями использования средств на улучшение жилья стали: пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 69 756 заявлений на сумму 9,00 млн долларов США), внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища – 551 заявление на сумму 66,52 тыс. долларов США, приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) – 436 заявлений на сумму 49,84 тыс. долларов США.

В целях получения образования чаще всего средства направлялись на оплату услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 40 517 заявлений на сумму 5,04 млн долларов США), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 4 040 заявлений на сумму 454,21 тыс. долларов США), оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 1 166 заявлений на сумму 131,38 тыс. долларов США).

Согласно программе «Нацфонд - детям» 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми-гражданами Республики Казахстан, которые родились в 2006 году и позднее. За 2023 год всем получателям ЦН начислено по 100,52 долларов США, за 2024 год – по 129,38 долларов США. Детям, которым за 2023 год поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара США. В результате целевые накопления ребенка, родившегося в 2006 году, составляют 100,52 долларов США, родившегося в 2007 году – 232,94 доллара США.

Совершеннолетние граждане должны самостоятельно отслеживать свои ЦН посредством их личного кабинета на интернет-ресурсах ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах США и подачи онлайн-заявления на выплату ЦН для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.

Ранее сообщалось, как будут выбирать аудитора для проверки Национального фонда РК.