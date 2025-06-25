Как будут выбирать аудитора для проверки Национального фонда РК
Правительство Казахстана постановлением от 19 июня 2025 года утвердило новые Правила выбора аудиторской организации, которая будет проводить ежегодную внешнюю проверку Национального фонда, передает агентство Kazinform.
Аудиторская организация будет определяться через конкурс, цель которого — выбрать наиболее подходящие условия для проведения внешнего аудита Национального фонда.
Конкурс проводится раз в два года. По его итогам назначается аудиторская организация, которая будет готовить:
- аудиторское заключение по финансовой отчетности фонда;
- аналитический отчет с результатами проверки.
Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия из девяти человек. В нее входят члены Совета по управлению Национальным фондом или их представители. Комиссия создается на основе предложений от этого Совета.
Объявление о проведении конкурса обязательно должно включать такие сведения:
- наименование и местонахождение рабочего органа;
- требуемые сроки проведения внешнего аудита Национального фонда;
- место и способы получения конкурсной документации;
- место и время проведения конкурса, а также место и срок представления конкурсных заявок;
- квалификационные требования к участникам конкурса;
- любые сопутствующие услуги, подлежащие выполнению;
- требования к основным условиям гарантийного взноса, а также срок действия такого гарантийного взноса;
- срок, в течение которого конкурсные заявки имеют силу;
- точное указание места, даты и времени вскрытия конвертов конкурсных заявок;
- контактные данные (фамилия, имя, отчество (при его наличии), адрес рабочего органа, номер телефона и кабинета) должностных лиц, уполномоченных принимать конкурсные заявки, а также давать разъяснения по проведению конкурса и оформлению связанных с ним документов и материалов;
- условие наличия у представителя участника конкурса полномочий по получению копии конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется участникам конкурса, их официальным представителям или доверенным лицам на казахском и русском языках.
Принять участие в конкурсе могут только те компании или лица, которые:
- имеют действующую лицензию на проведение аудиторской деятельности;
- обладают опытом оказания аудиторских услуг финансовым организациям не менее пяти лет.
В состав конкурсной заявки входят следующие документы:
- заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам;
- техническое предложение;
- финансовое предложение;
- копия лицензии, подтверждающей право участника конкурса на занятие аудиторской деятельностью, с представлением оригинала для сверки;
- оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств участника конкурса, выданный за последний месяц, предшествующий дате объявления о конкурсе;
- документы, подтверждающие внесение обеспечения конкурсной заявки (гарантийного взноса).
Кроме того, обеспечение конкурсной заявки вносится участником конкурса в виде гарантийного денежного взноса в размере, устанавливаемом конкурсной комиссией.
Обеспечение конкурсной заявки вносится участником конкурса в качестве гарантии того, что он:
- не отзовет либо не изменит и (или) не дополнит свою конкурсную заявку после истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;
- в случае определения его победителем конкурса заключит договор и внесет обеспечение исполнения договора в соответствии с требованиями настоящих Правил.
Конкурс проходит в течение 15 календарных дней после окончания срока подачи заявок.
В первую очередь конкурсная комиссия рассматривает технические предложения участников, а затем — финансовые предложения.
После завершения всех этапов комиссия выбирает победителя конкурса.
Для его определения комиссия использует специальные коэффициенты, которые отражают соотношение между качеством технического предложения и стоимостью финансового предложения. Также устанавливается минимальная цена за проведение аудита Национального фонда. Сумма всех коэффициентов должна быть равна 1 (единице).
Также, коэффициенты, определяющие качество технического предложения и стоимость финансового предложения, устанавливаются, исходя из приоритетности качества технического предложения.
— Победителем конкурса считается участник конкурса, техническое и финансовое предложение которого будет оценено максимальным итоговым баллом, — говорится в документе.
Комиссия рассматривает технические предложения по следующим основным критериям:
техническое качество, включающее:
- опыт работы по оказанию аудиторских услуг банкам и другим финансовым институтам в Республике Казахстан, странах Содружества Независимых Государств и других государствах;
- краткое резюме по процессу проведения аудита;
- подробный рабочий план с указанием срока представления аудиторского заключения о предстоящем анализе бухгалтерского учета Национального фонда (включая оценку соответствия бухгалтерского учета нормам действующего законодательства Республики Казахстан и международным стандартам финансовой отчетности), анализе эффективности системы внутреннего контроля Национального фонда (включая анализ рисков Национального фонда), оказание услуг по информационному аудиту и предоставление консультационных услуг работникам Национального Банка Республики Казахстан и Министерства финансов Республики Казахстан по вопросам Национального фонда;
квалификация специалиста и его практический опыт, включающие:
- специальное образование,
- опыт работы в области аудита,
- практический опыт проведения аудита аналогичных фондов других государств.
Оценка технического предложения участника конкурса проводится членами конкурсной комиссии по утверждённым критериям. Каждый критерий оценивается по шкале от 1 до 100 баллов.
Средний балл технического предложения рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок, выставленных членами комиссии. Он отражает общую сумму баллов по двум основным критериям:
- качество технического предложения;
- квалификация и практический опыт специалистов.
Итоговый балл определяется как отношение среднего балла к максимально возможному количеству баллов (200) по обоим критериям. Расчет производится в соответствии с установленным порядком.
Конкурс считается завершенным после принятия комиссией решения о победителе. По итогам составляется соответствующий протокол.
Победитель конкурса определяется не позднее 1 октября этого года.
Конкурс считается недействительным в следующих случаях:
- отсутствия представленных конкурсных заявок;
- если в нем приняло участие менее двух участников конкурса, в этом случае конкурсной комиссией не вскрывается конверт с конкурсной заявкой единственного участника;
- если предложения участников конкурса будут признаны не удовлетворяющими условиям конкурса;
- если участник конкурса, который признан победителем конкурса, не подписывает договор в установленные сроки.
Победитель конкурса назначается аудиторской организацией, с которой заключается договор на проведение внешнего аудита Национального фонда сроком на два года в соответствии с техническим заданием. Договор подписывается между аудитором-победителем и рабочим органом.
Постановление вступает в силу с 5 июля 2025 года.
Ранее депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков раскритиковал Национальный банк за непрозрачность в управлении активами Национального фонда.