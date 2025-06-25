Как будут выбирать аудитора для проверки Национального фонда РК

Аудиторская организация будет определяться через конкурс, цель которого — выбрать наиболее подходящие условия для проведения внешнего аудита Национального фонда.

Конкурс проводится раз в два года. По его итогам назначается аудиторская организация, которая будет готовить:

аудиторское заключение по финансовой отчетности фонда;

аналитический отчет с результатами проверки.

Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия из девяти человек. В нее входят члены Совета по управлению Национальным фондом или их представители. Комиссия создается на основе предложений от этого Совета.

Объявление о проведении конкурса обязательно должно включать такие сведения:

наименование и местонахождение рабочего органа;

требуемые сроки проведения внешнего аудита Национального фонда;

место и способы получения конкурсной документации;

место и время проведения конкурса, а также место и срок представления конкурсных заявок;

квалификационные требования к участникам конкурса;

любые сопутствующие услуги, подлежащие выполнению;

требования к основным условиям гарантийного взноса, а также срок действия такого гарантийного взноса;

срок, в течение которого конкурсные заявки имеют силу;

точное указание места, даты и времени вскрытия конвертов конкурсных заявок;

контактные данные (фамилия, имя, отчество (при его наличии), адрес рабочего органа, номер телефона и кабинета) должностных лиц, уполномоченных принимать конкурсные заявки, а также давать разъяснения по проведению конкурса и оформлению связанных с ним документов и материалов;

условие наличия у представителя участника конкурса полномочий по получению копии конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется участникам конкурса, их официальным представителям или доверенным лицам на казахском и русском языках.

Принять участие в конкурсе могут только те компании или лица, которые:

имеют действующую лицензию на проведение аудиторской деятельности;

обладают опытом оказания аудиторских услуг финансовым организациям не менее пяти лет.

В состав конкурсной заявки входят следующие документы:

заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

техническое предложение;

финансовое предложение;

копия лицензии, подтверждающей право участника конкурса на занятие аудиторской деятельностью, с представлением оригинала для сверки;

оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств участника конкурса, выданный за последний месяц, предшествующий дате объявления о конкурсе;

документы, подтверждающие внесение обеспечения конкурсной заявки (гарантийного взноса).

Кроме того, обеспечение конкурсной заявки вносится участником конкурса в виде гарантийного денежного взноса в размере, устанавливаемом конкурсной комиссией.

Обеспечение конкурсной заявки вносится участником конкурса в качестве гарантии того, что он:

не отзовет либо не изменит и (или) не дополнит свою конкурсную заявку после истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;

в случае определения его победителем конкурса заключит договор и внесет обеспечение исполнения договора в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Конкурс проходит в течение 15 календарных дней после окончания срока подачи заявок.

В первую очередь конкурсная комиссия рассматривает технические предложения участников, а затем — финансовые предложения.

После завершения всех этапов комиссия выбирает победителя конкурса.

Для его определения комиссия использует специальные коэффициенты, которые отражают соотношение между качеством технического предложения и стоимостью финансового предложения. Также устанавливается минимальная цена за проведение аудита Национального фонда. Сумма всех коэффициентов должна быть равна 1 (единице).

Также, коэффициенты, определяющие качество технического предложения и стоимость финансового предложения, устанавливаются, исходя из приоритетности качества технического предложения.

— Победителем конкурса считается участник конкурса, техническое и финансовое предложение которого будет оценено максимальным итоговым баллом, — говорится в документе.

Комиссия рассматривает технические предложения по следующим основным критериям:

техническое качество, включающее:

опыт работы по оказанию аудиторских услуг банкам и другим финансовым институтам в Республике Казахстан, странах Содружества Независимых Государств и других государствах;

краткое резюме по процессу проведения аудита;

подробный рабочий план с указанием срока представления аудиторского заключения о предстоящем анализе бухгалтерского учета Национального фонда (включая оценку соответствия бухгалтерского учета нормам действующего законодательства Республики Казахстан и международным стандартам финансовой отчетности), анализе эффективности системы внутреннего контроля Национального фонда (включая анализ рисков Национального фонда), оказание услуг по информационному аудиту и предоставление консультационных услуг работникам Национального Банка Республики Казахстан и Министерства финансов Республики Казахстан по вопросам Национального фонда;

квалификация специалиста и его практический опыт, включающие:

специальное образование,

опыт работы в области аудита,

практический опыт проведения аудита аналогичных фондов других государств.

Оценка технического предложения участника конкурса проводится членами конкурсной комиссии по утверждённым критериям. Каждый критерий оценивается по шкале от 1 до 100 баллов.

Средний балл технического предложения рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок, выставленных членами комиссии. Он отражает общую сумму баллов по двум основным критериям:

качество технического предложения;

квалификация и практический опыт специалистов.

Итоговый балл определяется как отношение среднего балла к максимально возможному количеству баллов (200) по обоим критериям. Расчет производится в соответствии с установленным порядком.

Конкурс считается завершенным после принятия комиссией решения о победителе. По итогам составляется соответствующий протокол.

Победитель конкурса определяется не позднее 1 октября этого года.

Конкурс считается недействительным в следующих случаях:

отсутствия представленных конкурсных заявок;

если в нем приняло участие менее двух участников конкурса, в этом случае конкурсной комиссией не вскрывается конверт с конкурсной заявкой единственного участника;

если предложения участников конкурса будут признаны не удовлетворяющими условиям конкурса;

если участник конкурса, который признан победителем конкурса, не подписывает договор в установленные сроки.

Победитель конкурса назначается аудиторской организацией, с которой заключается договор на проведение внешнего аудита Национального фонда сроком на два года в соответствии с техническим заданием. Договор подписывается между аудитором-победителем и рабочим органом.

Постановление вступает в силу с 5 июля 2025 года.

Ранее депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков раскритиковал Национальный банк за непрозрачность в управлении активами Национального фонда.