    08:37, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Трамп повысил пошлины для Канады на 10% из-за рекламы

    Президент США Дональд Трамп заявил, что повышает тарифы для Канады еще на 10% из-за рекламного ролика, критикующий политику главы Белого дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Трамп
    Фото: Anadolu Ajansı

    Как пишет ВВС, ролик был подготовлен по заказу премьера провинции Онтарио Дага Форда, известного своими прямолинейными высказываниями. В нем используется речь бывшего президента США Рональда Рейгана, в которой тот говорит, что пошлины приводят к торговым войнам и экономической катастрофе.

    После этого Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой и обвинил власти Онтарио в фальсификациях.

    В пятницу Форд заявил, что приостановит антитарифную рекламную кампанию своей провинции в США.

    Форд, один из самых ярых критиков пошлин США на канадские товары, сообщил, что принял это решение после разговора с премьер-министром Канады Марком Карни. Он уточнил, что показ телевизионного ролика будет приостановлен в понедельник, «чтобы торговые переговоры могли возобновиться».

    Однако в субботу Трамп опубликовал новый пост в своей соцсети Truth Social, в котором назвал ролик «мошенническим» и добавил: «Из-за их серьезного искажения фактов и враждебного акта я повышаю тариф для Канады на 10% сверх того, что они платят сейчас».

    До этого премьер Канады заявил журналистам, что страна готова возобновить торговые переговоры с США, «когда американцы будут готовы».

    Ранее мы писали о пошлинах США против Китая и, как это отразится на мировой экономике.

