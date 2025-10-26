Трамп повысил пошлины для Канады на 10% из-за рекламы
Президент США Дональд Трамп заявил, что повышает тарифы для Канады еще на 10% из-за рекламного ролика, критикующий политику главы Белого дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Как пишет ВВС, ролик был подготовлен по заказу премьера провинции Онтарио Дага Форда, известного своими прямолинейными высказываниями. В нем используется речь бывшего президента США Рональда Рейгана, в которой тот говорит, что пошлины приводят к торговым войнам и экономической катастрофе.
После этого Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой и обвинил власти Онтарио в фальсификациях.
В пятницу Форд заявил, что приостановит антитарифную рекламную кампанию своей провинции в США.
Форд, один из самых ярых критиков пошлин США на канадские товары, сообщил, что принял это решение после разговора с премьер-министром Канады Марком Карни. Он уточнил, что показ телевизионного ролика будет приостановлен в понедельник, «чтобы торговые переговоры могли возобновиться».
Однако в субботу Трамп опубликовал новый пост в своей соцсети Truth Social, в котором назвал ролик «мошенническим» и добавил: «Из-за их серьезного искажения фактов и враждебного акта я повышаю тариф для Канады на 10% сверх того, что они платят сейчас».
До этого премьер Канады заявил журналистам, что страна готова возобновить торговые переговоры с США, «когда американцы будут готовы».
Ранее мы писали о пошлинах США против Китая и, как это отразится на мировой экономике.