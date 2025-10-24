РУ
    Все из-за рекламы: США прекращают торговые переговоры с Канадой

    Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении переговоров с Оттавой из-за рекламного ролика с Рональдом Рейганом, передает агентство Kazinform. 

    США прекращают торговые переговоры с Канадой из-за «фальшивой» рекламы
    Коллаж: Kazinform

    Глава Белого дома обвинил Канаду в использовании «фальшивой» рекламы, где бывший президент США Рональд Рейган негативно высказывается об американских таможенных пошлинах. В нем цитируются слова 40-го президента США о том, что пошлины «наносят ущерб каждому американцу».

    По мнению Трампа факты в ролике, спонсируемым правительством канадской провинции Онтарио, были искажены. 

    — Фонд Рональда Рейгана только что объявил, что Канада мошенническим образом использовала фальшивую рекламу, в которой Рональд Рейган негативно высказывался о пошлинах. Стоимость рекламы составила 75 млн долларов. Они сделали это исключительно для того, чтобы помешать решению Верховного суда США и других судов, — написал он в Truth Social. 

    Американский лидер подчеркнул, что таможенные пошлины имеют большое значение для национальной безопасности и экономики страны.

    Власти Канады пока не прокомментировали заявление Трампа. 

    Рональд Рейган, считающийся иконой американского консерватизма, был президентом США в 1981–1989 годах.

    В конце июня Трамп уже объявлял о прекращении всех торговых переговоров с Канадой, сославшись на налог на цифровые услуги.

    Напомним, весной США ввели 25%-й тариф на импорт канадских товаров, включая древесину, сталь, алюминий и автомобили, что вызвало ответные действия Оттавы. А летом Трамп повысил пошлины до 35%. 

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
