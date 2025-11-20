— Джеффри Эпштейн, который был обвинен Министерством юстиции при Трампе в 2019 году (а не демократами!), был пожизненным демократом, жертвовал тысячи долларов политикам-демократам и тесно ассоциировался со многими известными фигурами Демократической партии, такими как Билл Клинтон (который летал на его самолете 26 раз), Ларри Саммерс (который ушел из многих советов, включая Гарвардский), гнусный политический активист Рид Хоффман, лидер меньшинства Хаким Джеффрис (который просил Эпштейна пожертвовать на его кампанию после того, как Эпштейн был обвинен), конгрессвумен-демократ Стейси Пласкетт и многие другие.

Возможно, правда об этих демократах и их связях с Джеффри Эпштейном скоро раскроется, потому что я только что подписал закон о рассекречивании файлов Эпштейна! — заявил в посте Трамп.